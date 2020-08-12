Baleias jubarte em passagem pelo ES Crédito: Leonardo Merçon

Nas últimas semanas, chamou a atenção o grande número de baleias encalhadas no litoral do Espírito Santo . Desde o começo do mês, oito filhotes foram encontrados nas praias do Estado. Para Lupércio Barbosa, diretor do Instituto Orca, esse alto número de encalhes está relacionado a uma combinação de mau tempo com o período migratório dos animais.

Your browser does not support the audio element. Encalhes de baleias no ES podem estar relacionados a mau tempo

Durante entrevista ao repórter Fábio Botacin da Rádio CBN nesta quarta-feira (12), Lupércio explicou que, durante o período reprodutivo, as baleias fazem uma espécie de migração até a Linha do Equador, saindo das águas geladas da Antártida para o mar quente dos trópicos. A área de concentração desses animais, porém, é entre o litoral do Espírito Santo e o sul da Bahia.

"A área de concentração delas é realmente aqui na região Sudeste, entre o Espírito Santo e o litoral sul da Bahia. É uma área de reprodução, nascimento e cria de filhotes. Muitos desses animais possivelmente são capixabas. Até o final de setembro e início de outubro, quando o filhote já tem uma garantia de estrutura física, a mãe retorna para as áreas de alimentação na Antártida. Então essas mães voltam para se alimentar e depois voltam para amamentar o filhote com leite materno. Esse ciclo se repete a cada ano", explicou.

Filhote de baleia Jubarte é enocntrado morto na praia d'Ulé, em Guarapari. Crédito: Vitor Jubini

A grande concentração desses animais nesse período do ano, portanto, é considerada normal. Porém, os encalhes não deveriam ser tão regulares. Lupércio afirmou que possivelmente isso acontece por conta de uma combinação da aglomeração desses animais nessa região com um período de mau tempo, que leva, principalmente os filhotes, a se perdem da mãe indo mais próximo do litoral.

"O período de vento sul, ventos fortes que normalmente deslocam esses animais para o continente, coincidiu com o período em que os animais estão nascendo. Os vestígios encontrados nas carcaças indicam que são animais recém nascidos, têm pouco mais de dois meses de idade. Ou nasceram aqui, ou nasceram chegando aqui. Supõe-se que, por algum motivo, talvez pelo fato da mãe não ter experiência, associado ao mau tempo e uma possível atividade humana, como um artefato de pesca, uma embarcação, pode ter causado a perda do filhote", disse.

"A mãe perde o filhote e, com o mar revolto, ele se afasta e ela não acha mais. Ai esse animal pode ficar até cinco dias à deriva, estressado, sem o leite materno e pode parar na praia. Aquele restinho de energia que ainda o mantém vivo se perde no momento que ele encalha. No caso de algumas dessas baleias, elas chegaram com vida, fizemos o atendimento em dois animais com vida. Por enquanto, achamos que isso é apenas uma coincidência. Uma combinação de um período de ventos, que agora parou, com o período de nascimento desses animais " Lupércio Barbosa - Diretor do Instituto Orca

Lupércio ressaltou também que a localização das praias onde os animais foram encontrados pode explicar parte do hábito das baleias. Isso porque foram, em sua maioria, regiões afastadas, com pouco barulho. O diretor do Instituto Orca citou, porém, que isso dificulta em parte o trabalho dos pesquisadores.

"Foram pontos coincidentemente isolados do litoral Capixaba, que por um lado dificulta a chegada das equipes e todo o trabalho que pode ser desenvolvido, mas possivelmente está relacionado ao hábito desses animais, porque mesmo que eles estejam na condição de estresse, ele sabe escolher em qual praia pode encostar, com menos barulho", disse.

No caso de se deparar com uma baleia encalhada, Lupércio disse que a ação de agentes locais é importantíssima no auxílio ao socorro do animal. Ele reforçou que o ideal é informar órgãos ambientais, mas que o Corpo de Bombeiros também pode ser contactado. Além disso, o próprio Instituto Orca também deve ser acionado através do número 0800 039 5005.

"A gente tem um número que é disponibilizado pela empresa de monitoramento, não só para o resgate de baleias, mas de golfinhos, tartarugas, etc. Qualquer pessoa pode ligar, mas a princípio qualquer agente local que tenha condições de ajudar, as pessoas devem informar para ele. O guarda-vidas tem um papel principal, pois tem a condição física e preparo para proceder todos os cuidados até a chegada do órgão ambiental, que pode dar essa assistência", informou.

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