Vídeo: filhote de baleia encalha em praia de Meaípe, em Guarapari

Um filhote de baleia encalhou na tarde desta segunda feira (10), no bairro Meaípe, em Guarapari. Moradores locais tentaram fazer com que o animal voltasse para a água, o que só foi possível depois da chegada de técnicos e veterinários do Instituto Orca.
De acordo com João Marcelo Nogueira, que integra o instituto, o animal foi colocado de volta na água algumas vezes, mas continuava voltando para o raso. Os agentes do instituto então levaram a baleia para as águas mais profundas e voltarão ao local nesta terça-feira (11), para fazer o acompanhamento do filhote.
"As pessoas que estavam na praia já haviam colocado a baleia na água quatro ou cinco vezes. A equipe chegou e a levou pro fundo, ela conseguiu ficar mais por lá e não voltou mais. Amanhã vamos voltar cedo lá para acompanhá-la, ver a situação e analisar o que pode ser feito", disse.
De acordo com João Marcelo, o animal tinha pequenos machucados e não estava em condições de ir para o mar aberto, por isso, ele acredita que o filhote voltará para a praia. Ele alegou que ainda não é possível identificar de qual espécie é o filhote de baleia.
"Ela provavelmente bateu nas pedras e acabou se machucando. Era o quadro de um animal que não estava bem para navegar, ela deve ficar em águas rasas. Estamos analisando ainda, pois é um filhote muito novo para saber prontamente qual a espécie", afirmou.