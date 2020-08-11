Vídeo: filhote de baleia encalha em praia de Meaípe, em Guarapari

Moradores tentaram devolver o animal para a água, o que só foi possível depois da chegada de técnicos do Instituto Orca
Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 22:40

A imagem mostra parte da praia de Meaípe, em Guarapari, com algumas pessoas que tentaram auxiliar a baleia em pé na areia.
Um filhote de baleia encalhou na praia de Meaípe, em Guarapari, nesta segunda (10) Crédito: Internauta
Um filhote de baleia encalhou na tarde desta segunda feira (10), no bairro Meaípe, em Guarapari. Moradores locais tentaram fazer com que o animal voltasse para a água, o que só foi possível depois da chegada de técnicos e veterinários do Instituto Orca. 
De acordo com João Marcelo Nogueira, que integra o instituto, o animal foi colocado de volta na água algumas vezes, mas continuava voltando para o raso. Os agentes do instituto então levaram a baleia para as águas mais profundas e voltarão ao local nesta terça-feira (11), para fazer o acompanhamento do filhote.
"As pessoas que estavam na praia já haviam colocado a baleia na água quatro ou cinco vezes. A equipe chegou e a levou pro fundo, ela conseguiu ficar mais por lá e não voltou mais. Amanhã vamos voltar cedo lá para acompanhá-la, ver a situação e analisar o que pode ser feito", disse.
De acordo com João Marcelo, o animal tinha pequenos machucados e não estava em condições de ir para o mar aberto, por isso, ele acredita que o filhote voltará para a praia. Ele alegou que ainda não é possível identificar de qual espécie é o filhote de baleia.
"Ela provavelmente bateu nas pedras e acabou se machucando. Era o quadro de um animal que não estava bem para navegar, ela deve ficar em águas rasas. Estamos analisando ainda, pois é um filhote muito novo para saber prontamente qual a espécie", afirmou.
Pessoas tentam resgatar o filhote de baleia que encalhou na praia
Um filhote de baleia encalhou na praia de Meaípe, em Guarapari, nesta segunda (10) Crédito: Reprodução

