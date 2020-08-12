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Válido até sexta-feira

Marinha emite alerta de ventos de até 75 km/h para o litoral do ES

O alerta é válido até a noite da próxima sexta-feira (14) e atinge principalmente a faixa litorânea da região Sul do Espírito Santo, podendo ter reflexos na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 12:01

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 12:01

Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória
Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos de até 75 km/h (40 nós) na faixa litorânea da região Sul do Espírito Santo. O aviso é válido para a região entre Itaoca (Itapemirim) e se prolonga até a área de Maricá, já ao Norte do Estado do Rio de Janeiro. Embora sem gravidade, pode haver reflexos e rajadas esporádicas na Grande Vitória e no restante do litoral do Estado no período.

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As rajadas devem ser de direção Nordeste a Norte e podem ocorrer até a noite da próxima sexta-feira (14). Os ventos associados à passagem da frente fria poderão ocasionar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sudeste, passando direção Leste a Nordeste, com até 3,5 metros de altura, entre Arraial do Cabo e Campos dos Goytacazes, no Rio, entre a madrugada do dia 13 e a manhã do dia 14 de agosto.
Haverá condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sudoeste a Sul, com até 2,5 metros de altura, na faixa litorânea compreendida entre Saquarema e Búzios, no estado do Rio de Janeiro, entra a manhã e a noite do dia 13 de agosto. O mar ficará agitado no trecho capixaba, porém sem previsão de ondas mais intensas como esperadas para o Rio de Janeiro.
Nestas condições, a Marinha alerta para o risco de se navegar no período, tanto para a pesca como atividades esportivas e lazer.

FRENTE FRIA

Já a partir desta quinta-feira (13), a aproximação de uma frente fria deve trazer chuva leve nas regiões Norte a partir de Aracruz, além da Nordeste, e parte do Noroeste capixaba, segundo os mapas climáticos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na sexta-feira (14), com aumento das nuvens, podem ocorrer chuvas fracas e esparsa no Norte, Nordeste, Noroeste, Grande Vitória e região das "Três Santas" (Santa Maria do Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina). Nas demais áreas ao Sul do Estado, não há previsão de chuva.

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