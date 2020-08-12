Carro de som celebra 13 anos de carreira de Luan Santana em SP

Luan Santana celebrou 13 anos de carreira nesta terça (11). Do primeiro show que fez, em Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, até hoje, o cantor colecionou milhares de fãs pelo Brasil afora e recebeu uma homenagem para celebrar a data profissional.
Os fãs se encarregaram de subir a hashtag da comemoração, tornando o assunto um dos mais comentados do Twitter. Em seguida, o tema apareceu até no Encontro com Fátima Bernardes, na Globo.
Por volta das 17h, o bonitão ainda recebeu uma surpresa de sua equipe e fãs: um carro de som parou em frente à casa-estúdio em que ele mora com a noiva, Jade Magalhães, na região de Alphaville, em São Paulo.