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Carro de som celebra 13 anos de carreira de Luan Santana em SP

Cantor virou assunto mais comentado do Twitter e recebeu homenagem de fãs e colaboradores no fim do dia em sua casa, onde mora com a noiva, Jade Magalhães
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 10:00

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 10:00

O cantor Luan Santana recebeu homenagem em carro de som no dia em que completou 13 anos de carreira, em sua casa, em Alphaville, São Paulo
O cantor Luan Santana recebeu homenagem em carro de som no dia em que completou 13 anos de carreira, em sua casa, em Alphaville, São Paulo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação
Luan Santana celebrou 13 anos de carreira nesta terça (11). Do primeiro show que fez, em Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, até hoje, o cantor colecionou milhares de fãs pelo Brasil afora e recebeu uma homenagem para celebrar a data profissional. 
Os fãs se encarregaram de subir a hashtag da comemoração, tornando o assunto um dos mais comentados do Twitter. Em seguida, o tema apareceu até no Encontro com Fátima Bernardes, na Globo.

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Por volta das 17h, o bonitão ainda recebeu uma surpresa de sua equipe e fãs: um carro de som parou em frente à casa-estúdio em que ele mora com a noiva, Jade Magalhães, na região de Alphaville, em São Paulo.
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Pego de surpresa com uma homenagem nos 13 anos de carreira! Treze Anos de Amor

Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana) em

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