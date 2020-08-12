Fabio Assunção está namorando advogada de 27 anos, diz jornal

O amor sorriu para Fabio Assunção! De acordo com informações do jornal Extra, o ator de 49 anos engatou relacionamento sério há mais de um mês com a advogada Ana Vera Pinheiro Gomes, de 27 anos.
Segundo a publicação, o bonitão ainda não compartilhou nenhum cliquei com a eleita - e vice-versa - porque preferem manter a discrição. No entanto, o artista já segue a suposta nova amada e a família dela nas redes sociais.
Recentemente, Fabio exibiu o corpão ao posar sem camisa ao lado do filho João, fruto de seu relacionamento com a modelo Priscila Borgonovi.