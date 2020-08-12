Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Será?

Fabio Assunção está namorando advogada de 27 anos, diz jornal

Ator, que recentemente chamou a atenção por posar sem camisa e exibir a boa forma ao lado do filho, estaria em relacionamento sério há mais de um mês, segundo o Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 09:23

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 09:23

O ator Fabio Assunção
O ator Fabio Assunção Crédito: Reprodução/Instagram @fabioassuncaooficial
O amor sorriu para Fabio Assunção! De acordo com informações do jornal Extra, o ator de 49 anos engatou relacionamento sério há mais de um mês com a advogada Ana Vera Pinheiro Gomes, de 27 anos. 
Segundo a publicação, o bonitão ainda não compartilhou nenhum cliquei com a eleita - e vice-versa - porque preferem manter a discrição. No entanto, o artista já segue a suposta nova amada e a família dela nas redes sociais.

Veja Também

"Não estou comemorando", diz Zezé Di Camargo após Zilu perder processos

Carlinhos Maia mostra apartamentão de Luciana Gimenez: "Rica"

Padre Fábio de Melo surge com novo visual: "Megahair no topete"

Recentemente, Fabio exibiu o corpão ao posar sem camisa ao lado do filho João, fruto de seu relacionamento com a modelo Priscila Borgonovi
A advogada Ana Vera Pinheiro Gomes
A advogada Ana Vera Pinheiro Gomes Crédito: Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados