Secretaria de Saúde esclarece sobre vacinação de professores no ES Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) nesta segunda-feira (01), informando que a categoria dos professores entraria no grupo prioritário para a imunização contra a Covid-19, levantou dúvidas sobre como estes trabalhadores seriam inseridos no plano de vacinação já em vigor.

A informação trazida hoje (01) pelo Sindiupes, de que o grupo profissional entraria como prioritário, já havia sido divulgada pelo governo do Estado, mas na condição de que fosse feita compra de vacinas diretamente de laboratórios, de forma autônoma ao governo federal, o que ainda não ocorreu. A disseminação da informação pelo sindicato nesta segunda, no entanto, acendeu a discussão de quando e como a categoria dos professores seria imunizada.

Também a Assembleia Legislativa (Ales) se manifestou no site oficial, com informação que confirma a previsão da Sesa. De acordo com o deputado Bruno Lamas (PSB), presidente da Comissão de Educação, em informação dada durante audiência pública realizada nesta segunda-feira (01), os profissionais da educação serão priorizados na vacinação contra a Covid-19 assim que o governo do Estado conseguir comprar o imunizante diretamente dos laboratórios.

O parlamentar acrescentou que “os profissionais de educação serão prioridade e priorizados no momento da chegada da vacina”. Bruno Lamas afirmou ainda que as chances de o ES comprar as vacinas são “enormes” porque o Estado faz parte de um consórcio com outras unidades da federação. “Amanhã o governador vai fazer o anúncio”, disse em reunião.

Durante a audiência, os representantes do Sindiupes relataram a falta de segurança que os professores sentem com o retorno das aulas presenciais, e a diretora do sindicato Noêmia Simonassi cobrou a aprovação de um projeto de lei em tramitação na Ales que inclui a categoria como prioridade na vacinação.

PREVISÃO ANTERIOR

No final do mês de janeiro, o secretário da Educação do Estado do Espírito Santo, Vitor de Angelo, afirmou durante uma coletiva de imprensa realizada no dia 28, que a dinâmica de vacinação no Brasil aponta para uma tendência de que ainda iria demorar alguns meses para os professores serem vacinados contra a Covid-19. De acordo com ele, a imunização da categoria talvez acontecesse somente no segundo semestre deste ano

De Angelo destacou que Estados e Municípios seguem o Plano Nacional de Imunização, que é definido pelo governo federal. O secretário da Educação do Estado apontou que esse plano coloca os professores como grupo prioritário, mas os últimos desse grupo.

Segundo De Angelo, à ocasião, o governo do Estado tenta antecipar a vacinação dos educadores. "Nós não temos toda a liberdade de fazer as escolhas e é por essa razão que o plano nacional de imunização prevê o professor como grupo prioritário, mas é o último dos grupos prioritários", apontou.