Saúde do ES: não foram aplicadas doses vencidas de vacina contra Covid-19

A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

Não houve aplicação de doses vencidas do imunizante AstraZeneca, contra a Covid-19 , em moradores das cidades de Linhares Serra , e Vila Velha . A informação é de Luiz Carlos Reblin, subsecretário de vigilância em saúde do Espírito Santo. “A população pode ficar tranquila que não há vacinação com doses vencidas”, assegurou.

A informação foi divulgada no final de semana, em matéria do jornal Metrópoles , a partir de registros oficiais do Ministério da Saúde . Os dados da vacinação, por eles compilados, apontam que 1.254 pessoas no país tinham recebido o imunizante Oxford/AstraZeneca com data de validade vencida. Uma cidade paulista, Dracena, vai vacinar novamente as 80 pessoas que receberam as doses com data expirada.

De acordo com Reblin, houve erro no registro do lote cujas doses foram utilizadas, que já está sendo corrigido. “Veiculou-se que em três cidades doses vencidas teriam sido aplicadas. Registramos essa informação e investigamos. Foram citadas: Linhares, Vila Velha e Serra. Não houve vacinação com doses vencidas nestas localidades. Houve um erro no registro do lote das doses aplicadas, feito de maneira inadequada e está sendo feita a correção”, explicou, sem dar informações sobre como ocorreu o erro.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

Por nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que o lote da AstraZeneca com final 005 teve as doses utilizadas até 10 de fevereiro, antes do prazo de validade se encerrar. Veja a íntegra da nota:

“A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, informa que recebeu o lote com final 005, mas o mesmo foi aplicado até 10/02, ou seja, antes do vencimento. Vila Velha não aplicou nenhuma dose de Astrazeneca fora do prazo”.

A Prefeitura da Serra afirmou que “nenhum lote de vacina foi disponibilizado à população fora da validade”. Esclareceu ainda que as doses do lote de final 05 foram aplicadas a partir de 20 de janeiro na Serra, e dentro do prazo de validade. Também adiantou que está apurando os motivos da cidade ter aparecido na lista de dados do Ministério da Saúde com informações de aplicação de vacina com data de validade vencida. Confira a íntegra da nota enviada pelo município:

“A Secretaria de Saúde da Serra assegura que os imunobiológicos disponibilizados no serviço de vacinação são mantidos em condições adequadas de transporte, armazenamento e distribuição. A Coordenação Municipal de Imunização garante as Boas Práticas de armazenamento, conservação e validade das vacinas, desenvolvendo controle rigoroso e manutenção das características iniciais até o momento da administração da vacina. A Secretaria de Saúde dispõe de recursos estratégicos que orientam as medidas de prevenção e controle do risco por meio do Plano de Contingência de Imunização, bem como, capacitação dos agentes responsáveis pela vigilância e segurança da Central de Rede de Frio municipal de modo a garantir a qualidade e segurança dos imunobiológicos. Ressaltamos ainda, que desde o início da Campanha vacinal a Controladoria-Geral do município vem realizando ações de controle e verificação de regularidade dos procedimentos de Imunização, de modo a assegurar a segurança dos procedimentos técnicos da vacinação e que nenhum lote de vacina foi disponibilizado à população fora da validade”.

A Prefeitura de Linhares informou que as doses do lote 4120Z005, recebidas no mês de janeiro, foram utilizadas no prazo de validade, seguindo o que preconiza o plano de vacinação. Confira a íntegra da nota:

“A Secretaria Municipal da Saúde de Linhares esclarece que recebeu remessas do lote 4120Z005 no mês de janeiro e 100% das doses foram utilizadas dentro do prazo de validade, seguindo o que preconiza o plano de vacinação. Ou seja, na logística de distribuição foram utilizados primeiramente os imunizantes que estavam com prazo de validade a vencer. As vacinas foram aplicadas dentro do prazo”.

Quanto a informação constante em planilha do Ministério da Saúde, informando haverem sido aplicadas doses de vacinas com prazo de validade vencido, o município informa que houve um equívoco no lançamento da informação sobre uma dose da vacina, em uma unidade de saúde, que já foi corrigido. Confira a nota do município: