Profissional de saúde impede acompanhante de gravar vacinação em Cariacica

Filho do idoso foi impedido de filmar vacinação do pai em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Funcionários de um posto de saúde proibiram familiares de acompanhar os idosos durante a vacinação contra a Covid-19 na tarde de domingo (25) em Alto Lage, em Cariacica

Um dos que recebeu a ordem de não acompanhar a aplicação do imunizante foi o engenheiro de segurança do trabalho Thiago de Amorim, que levou o pai dele, de 62 anos, para receber a dose da vacina.

"Para nossa surpresa, os acompanhantes tinham que ficar na recepção do pronto atendimento, enquanto o idoso deveria entrar por um corredor, onde no final dele havia uma sala de vacinação onde só estaria ele e os funcionários do posto. Eu fiz questão de ir, entrei na marra contrariando a imposição. Fomos tratados de forma hostil, enfermeira visivelmente alterada, segurança e porteiro quiseram nos colocar para fora. Foi um comportamento muito estranho, suspeito, nebuloso e feito escondido", contou o engenheiro.

Ao acompanhar o pai, Thiago tentou filmar e a vacinadora o impediu entrando na frente do celular dele.

Your browser does not support the video tag.

No final do vídeo feito pelo engenheiro, a profissional da saúde fala que não vai permitir que ninguém entre mais com acompanhante na sala de vacinação e, se entrar, não aplicará a vacina.

"Ela não deixa eu filmar a seringa, o momento que ela enche a seringa na ampola, nem quando a seringa está vacina. Quando saímos ela grita da porta que não vai mais vacinar quem entrar com acompanhante. Achei muito estranho, já que em todo o Brasil as pessoas tem filmado e mostrado em redes sociais, mostrado para os familiares distantes e, ali, teve um comportamento suspeito, sem falar na hostilidade e falta de educação", desabafou Thiago.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CARIACICA

A Secretaria de Saúde de Cariacica informou por meio de nota que a situação foi pontual e lamentou o ocorrido.

A secretaria informou que sempre preza pela transparência nas boas práticas de imunização e que as equipes de vacinação foram orientadas novamente que é permitido a entrada de acompanhante e realização de filmagem. Sobre a reação da funcionária, o caso já está sendo apurado internamente, de acordo com a secretaria.

PROJETO NO SENADO APROVADO