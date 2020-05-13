Saiba quais alunos da rede pública podem receber cestas básicas no ES

Alunos da rede pública estadual, com pais cadastrados no CadÚnico vão receber cestas básicas no ES Crédito: Rafaela Frutoso

A ação foi adotada em virtude do fechamento das escolas, como forma de prevenção ao novo coronavírus. As entregas de cestas básicas começaram no início de abril e permanecem enquanto os centros de ensino estiverem com Atividades Pedagógicas Não Presenciais (ANPs)

A Sedu apresentou à cada Conselho de Escola a lista com o nome dos alunos contemplados e o responsável pelo aluno deverá apresentar documento de identidade com foto no ato do recebimento, para conferência e assinatura.

Para contemplar os alunos que atendem aos requisitos, a equipe da Sedu realizou um cruzamento de dados entre o banco de matrículas da Rede Estadual de Educação e o banco de inscritos no CadÚnico. Os Conselhos de Escola devem efetivar a compra nos próximos dias.

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