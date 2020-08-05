Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Histórias para contar

Saiba o que os médicos mais ouvem dos pacientes com Covid-19

Preocupação com a morte, saudades da família e o desejo de comer o prato preferido são constantes dentro de hospitais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 13:03

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 13:03

Érica Juliane da Silva Pereira, médica intensivista, monitorando paciente no Hospital Dr. Jayme Santos Neves
Érica Juliane da Silva Pereira, médica intensivista do Hospital Dr. Jayme Santos Neves: pacientes deixam declarações de amor à família Crédito: Divulgação/Sesa
A pandemia da Covid-19 transformou a assistência em saúde e, até mesmo os profissionais habituados ao ambiente hospitalar, precisaram se adaptar à nova realidade. Se para eles é um desafio, mais ainda para os pacientes que enfrentam a doença. Num momento de muitas incertezas sobre como a infecção poderá evoluir, são frequentes a preocupação com a morte e as saudades da família porque as visitas não são permitidas. Não raro, perguntam aos médicos: "quando eu vou melhorar?"
Médica intensivista e paliativista da Unimed Vitória, Carolina Sarmento Duarte observa que a Covid-19, por se tratar de uma doença nova, chegou carregada de muita dúvida, medo, ansiedade e solidão,  sensações que provocam um impacto negativo. "Estar com o coronavírus não significa, na grande maioria dos casos,  prenúncio de UTI, ou que vai ser necessária a intubação. Mas o paciente já vem carimbado com um medo gigante que, só de olhar no olho, é nítido que está ansioso, claramente em sofrimento."
Cada vez que o paciente tem febre ou demanda mais oxigênio, afirma Carolina, a equipe médica sabe que é o curso da doença e que procedimentos devem ser adotados. Para quem está internado, contudo, é apenas sinal de que não está bem, e a preocupação é sucedida por uma série de perguntas que podem ser resumidas na frase "quando eu vou melhorar?".
Carolina Sarmento Duarte, médica intensivista e paliativista
Carolina Sarmento, que trabalha toda paramentada, resume a sensação dos pacientes em uma pergunta: "quando eu vou melhorar?" Crédito: Acervo pessoal
A médica diz que costuma usar uma metáfora para esclarecer o quadro, e minimizar o sentimento de angústia. "Digo ao paciente que ele é como um barquinho em um mar revolto, no meio da tempestade. A Covid é a tempestade e nós vamos dar o suporte para atravessá-la, e ela vai passar." O tempo de recuperação varia de pessoa para pessoa, mas, ressalta Carolina, todo mundo tem pressa de ficar bom.
Cardiologista e paliativista, Henrique Bonaldi vivencia a rotina extenuante da UTI e conta que, nos casos mais críticos do início da pandemia, muitas vezes a expressão do paciente era um pedido de ajuda, para que fosse intubado e pudesse respirar. Já aquelas pessoas que passam longo período de intubação e, depois, deixam de utilizar o respirador mecânico, a capacidade de articulação das palavras fica diminuída devido à perda muscular. "E o que eles conseguem balbuciar é cansaço", afirma. 

Veja Também

ES vai receber kit que permite médico se comunicar com pacientes intubados

Com Covid-19, paciente com Síndrome de Down e autismo sai da UTI no ES

No Hospital Dr. Jayme Santos Neves, especialmente no começo da crise, o que mais afligia os pacientes era a possibilidade de não resistirem à doença. "Havia milhares de registros de óbitos nos outros países, tudo ainda era muito novo, e receber o diagnóstico de Covid era, para muitos, como uma sentença de morte. Para os médicos era novidade também, e tivemos que aprender a lidar com toda a situação e dar ao paciente um atendimento mais humanizado", conta a intensivista Érica Juliane da Silva Pereira. 

FAMÍLIAS

Entre centenas de atendimentos ao longo dos últimos meses, cada qual com suas histórias de luta, algumas das que marcaram Érica Juliane são as daqueles pacientes que, na iminência da intubação, deixavam mensagens para suas famílias. "Eles acreditavam que não iriam sobreviver, e queriam declarar o amor que sentiam", revela. 

Veja Também

Médico que morreu aos 28 anos com Covid-19 no ES não tinha comorbidades

Covid-19: casa de repouso em Vargem Alta comemora cura de 14 idosos

Atuando em clínica médica no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, Romerson Ribeiro Silva também percebe que os laços familiares são fortes para muitos pacientes e a falta de contato direto, pelo risco de contaminação, provoca bastante ansiedade.
"Com isso, acaba aumentando o medo de morrer, principalmente quando constatam outras mortes lá dentro. O principal questionamento é o que vai acontecer com eles e como a família vai ficar. O problema é que a Covid é uma doença que pode evoluir com gravidade, de um modo que você deixa o paciente no plantão de um jeito e, 12 horas depois, quando volta, parece outra pessoa," atesta. 
Romerson Ribeiro Silva, clínica médica, monitorando paciente
O médico Romerson Ribeiro Silva monitora paciente com a Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesa
Se os momentos de aflição são inúmeros, também há muitos registros felizes. Romerson lembra-se, particularmente, de uma jovem com síndrome de down que ficou internada por duas semanas no hospital, parte do tempo intubada. Quando o quadro começou a melhorar, ela logo pediu bolo de chocolate e o refrigerante preferido. "Ela virou nosso xodó. Assim que pudemos liberar a dieta, os desejos foram atendidos", comenta o médico. 
A pneumologista e intensivista da Rede Meridional, Dyanne Moysés Dalcomune, avalia que o enfrentamento à pandemia é uma vivência diária de extremos - de gratidão máxima e de sofrimento máximo. Um dos aspectos que considera mais dolorosos no processo é a distância dos familiares a que o paciente é obrigado e, nos casos de morte, as limitações para os ritos de despedida. "E o médico, que é o porta-voz da notícia, não pode nem consolar, dar um abraço de acolhimento", pontua.
Dyanne Moysés Dalcomune, médica Intensivista e pneumologiasta
Para Dyanne Moysés Dalcomune, o período de tratamento a pacientes com a Covid vai deixar marcas, boas e ruins Crédito: Acervo pessoal
Por outro lado, quando se inicia a recuperação e há mais interação do paciente, são constantes os questionamentos sobre o tempo que estão no hospital, se estão dando trabalho, além de pedidos inusitados, como vontade de beber água com gás ou ter notícias da cadela que estava prestes a ter filhotes. "Essa fase que passamos será de marcas eternas, boas e ruins", finaliza Dyanne Dalcomune.

LEIA MAIS SOBRE CORONAVÍRUS

Correria, lágrimas e gratidão: a guerra contra a Covid em hospital do ES

Guerra contra o coronavírus: cadê o paciente que estava aqui?

Pacientes graves de Covid podem transmitir vírus por até 3 semanas, diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados