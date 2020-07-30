Covid-19: casa de repouso em Vargem Alta comemora cura de 14 idosos

Casa de repouso em Vargem Alta comemora cura após 14 idosos contraírem a Covid-19 Crédito: Divulgação

Uma casa de repouso, no interior de Vargem Alta , Região Serrana do Estado, recebeu, há alguns dias, o diagnóstico de cura dos idosos que foram infectados pela Covid-19 . Neste mês de julho, 14 idosos que vivem no local e cinco funcionários testaram positivo para a doença.

A unidade particular, Lar de Idosos Lirio dos Vales, fica na comunidade de Canudal, interior do município e cuida de 18 idosos. Segundo o enfermeiro André Luiz Silva, responsável técnico do local, um dos idosos começou a sentir-se mal no último dia quatro de julho. Ele foi levado para o Pronto Socorro Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim . Após testar positivo, foi transferido para um hospital.

Alguns dias depois, outros dois idosos também começaram a passar mal e foram levados para o Hospital Padre Olívio, em Vargem Alta. Eles chegaram a ficar hospitalizados na enfermaria. Desde o início da pandemia, tomamos todos os cuidados e protocolos de saúde. Como são de idade avançada, recebem atendimento médico com frequência. Depois que os primeiros testaram positivo, acionamos a vigilância sanitária e todos foram testados, conta o enfermeiro.

O resultado foi que outros 11 idosos e cinco cuidadores estavam com a doença. André Luiz conta que o asilo foi dividido em duas alas, de doentes e saudáveis. Cuidadores infectados permaneceram em isolamento social e os assintomáticos ficaram cuidando dos idosos doentes.

Nosso maior desafio foi atender os casos positivos sem deixar que os idosos e cuidadores que estavam negativos se contaminassem, mesmo estando todos alojados no mesmo prédio, para isso a constante vigilância e o emprego da medicação sintomática foi fundamental, esclareceu a médica da unidade, Yasmim Mendes Silva.