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Pandema

Pacientes graves de Covid podem transmitir vírus por até 3 semanas, diz OMS

'Estamos usando essa informação para saber por quanto tempo alguém precisa ser isolado, para prevenir a transmissão', afirmou a líder técnica da OMS
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 15:39

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 15:39

Maria Van Kerkhove
Líder técnica da resposta ao coronavírus da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove Crédito: Divulgação
A líder técnica da resposta ao coronavírus da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, disse nesta quarta-feira (29) que pessoas que apresentam o quadro grave da covid-19 podem transmitir o vírus por até três semanas após início dos sintomas, enquanto esse período para pacientes com a forma leve ou moderada é de até nove dias.
"Estamos usando essa informação para saber por quanto tempo alguém precisa ser isolado, para prevenir a transmissão para outros", afirmou Maria durante live de perguntas e respostas da OMS para o público geral.
Ela aponta que, embora pacientes que apresentam a forma severa da doença transmitam por mais tempo, eles já estão nos hospitais e isolados.
Apresentados por laboratórios parceiros da organização, os dados desses estudos ainda são limitados. A pesquisa referente aos casos graves está em pré-print - ou seja, não foi revisada por pares.
Segundo a líder técnica, também é importante ter conhecimento desse período porque mesmo o teste PCR - coletado por cotonete no nariz e garganta - pode dar positivo por um longo período de tempo. "Mas isso não significa, necessariamente, que essas pessoas são infecciosas, que podem transmitir o vírus para outros", explicou.
Maria reiterou que a OMS recomenda isolamento de todos os casos como forma de diminuir o contágio pelo coronavírus. "É importante que todos os casos sejam identificados, mesmo os assintomáticos, porque eles também podem transmitir".

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