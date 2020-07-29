Pacientes graves de Covid podem transmitir vírus por até 3 semanas, diz OMS

Líder técnica da resposta ao coronavírus da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove Crédito: Divulgação

A líder técnica da resposta ao coronavírus da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, disse nesta quarta-feira (29) que pessoas que apresentam o quadro grave da covid-19 podem transmitir o vírus por até três semanas após início dos sintomas, enquanto esse período para pacientes com a forma leve ou moderada é de até nove dias.

"Estamos usando essa informação para saber por quanto tempo alguém precisa ser isolado, para prevenir a transmissão para outros", afirmou Maria durante live de perguntas e respostas da OMS para o público geral.

Ela aponta que, embora pacientes que apresentam a forma severa da doença transmitam por mais tempo, eles já estão nos hospitais e isolados.

Apresentados por laboratórios parceiros da organização, os dados desses estudos ainda são limitados. A pesquisa referente aos casos graves está em pré-print - ou seja, não foi revisada por pares.

Segundo a líder técnica, também é importante ter conhecimento desse período porque mesmo o teste PCR - coletado por cotonete no nariz e garganta - pode dar positivo por um longo período de tempo. "Mas isso não significa, necessariamente, que essas pessoas são infecciosas, que podem transmitir o vírus para outros", explicou.