AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coronavírus

ES vai receber kit que permite médico se comunicar com pacientes intubados

Pranchas com desenhos e o alfabeto fazem parte da estratégia que vai auxiliar no tratamento de pessoas com a Covid-19

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 18:54
Paciente utiliza prancha de comunicação alternativa
Prancha de comunicação alternativa, já adotada em outros Estados, começará a ser usada com pacientes de Covid no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Os 27 hospitais do Espírito Santo que fazem atendimento a pacientes com a Covid-19 vão receber kits para ajudar na interação da equipe de saúde com as pessoas que forem intubadas. O material é composto por pranchas de comunicação alternativa, que são preparadas com desenhos, letras e números, e visam estabelecer um diálogo, mesmo se o doente tem alguma dificuldade para falar. A proposta é a de garantir bem-estar e, assim, colaborar no processo de recuperação dos internados. 
A previsão é de distribuição de 500 kits aos hospitais nas próximas semanas, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que firmou uma parceria com o Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6ª região (Crefono-6) - Minas Gerais e Espírito Santo - para possibilitar uma comunicação mais efetiva entre a equipe dos hospitais e os pacientes que estejam com a expressão oral limitada. O material será distribuído na rede própria, e também para unidades filantrópicas e particulares que estão realizando atendimento da Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
As pranchas de comunicação alternativa são recursos já utilizados na área da saúde, mas especialmente em atendimento clínico, e a proposta de fazer um material específico para atender pacientes intubados em decorrência da Covid-19 surgiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de onde partiram os primeiros kits para hospitais da região metropolitana de Porto Alegre (RS). Agora, a produção do material vai ser levada para todo o Estado do sul do país. 

Veja Também

Com Covid-19, paciente com Síndrome de Down e autismo sai da UTI no ES

Ocupação de leitos de UTI no ES alcança a menor taxa em três meses

Estabilização da Covid-19 no ES não é o fim da pandemia

Eduardo Cardoso, professor do Departamento de Design e Expressão Gráfica da Faculdade de Arquitetura da UFRGS e coordenador de um grupo que promove a comunicação acessível, ressalta que as pranchas oferecem conforto e segurança tanto para os que estão internados, quanto para suas famílias pelo fato de o diálogo ser estabelecido e, deste modo, contribuir para o tratamento. 

ESCALAS DE  DOR

E essa comunicação é promovida com os elementos - desenhos, letras e números - impressos no material. Há, por exemplo, escalas de dor, e outros indicadores de sensações, como frio, calor, fome ou necessidade de utilização do banheiro.  "O público-alvo dessas pranchas é bem abrangente e, até mesmo uma criança não alfabetizada, pode se beneficiar do recurso durante o tratamento", observa Eduardo Cardoso, acrescentando que a produção dos kits já foi traduzida para seis idiomas, incluindo o chinês. 
Eduardo Cardoso, professor da UFRGS, coordena grupo de comunicação acessível
Eduardo Cardoso, professor da UFRGS, coordena grupo de comunicação acessível e desenvolveu projeto com sua equipe Crédito: Acervo pessoal
Além do período de internação, o professor avalia que o material desenvolvido por sua equipe - que trabalha de maneira remota em decorrência da pandemia - pode ser aproveitado também para a fase posterior à intubação. Eduardo Cardoso aponta que há muitos pacientes que, devido ao longo período de utilização do respirador, acabam desenvolvendo dificuldades na fala, que pode ser restabelecida por meio da comunicação alternativa. 

VALOR HUMANITÁRIO

A iniciativa chamou a atenção da fonoaudióloga Janaína Maynard, conselheira do Crefono-6, e a entidade decidiu pela implementação do recurso também nos hospitais de Minas Gerais, onde já houve a distribuição, e do Espírito Santo. Para ela, o valor humanitário das pranchas é imensurável. 
"A comunicação alternativa já existe há muitos anos, mas, com a questão da pandemia, os países que tinham vivenciado o auge da doença passaram a desenvolver trabalhos para os pacientes com a Covid-19, e foram um sucesso. Foi quando o pessoal da UFRGS começou a desenvolver o projeto e decidimos implementá-lo", conta a fonoaudióloga.

Veja Também

Praia e calçadão: entenda os riscos e os cuidados em atividades ao ar livre

Pranchas de comunicação alternativa
Modelos de prancha, que apresentam desenhos, letras e números, para favorecer a comunicação Crédito: Divulgação
Janaína Maynard ressalta que, além dos casos de intubação, as pranchas são funcionais em qualquer atendimento neste momento em que a paramentação das equipes de saúde com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é muito maior, criando barreiras para a comunicação.
"Pesquisas comprovam, e isso é o mais importante, que a boa comunicação entre os profissionais e o paciente melhora quadros de ansiedade e reduz sofrimento. No caso da Covid, em que não se pode ter acompanhante e é grande a vulnerabilidade comunicativa, o uso dos recursos melhora não só a expressão do paciente, mas sua compreensão em relação ao seu tratamento. As pranchas ajudam no monitoramento do quadro", pontua.
Favorecer a comunicação, acrescenta a fonoaudióloga, contribui, em alguns casos, para a redução da sedação de pacientes, que ficam menos agitados quando conseguem ser compreendidos. A garantia do bem-estar, por sua vez, é um componente no processo de recuperação. "A perspectiva desse trabalho é promover um serviço de saúde cada vez mais humanizado", finaliza Janaína Maynard.

Veja Também

Em tratamento contra câncer, idoso recebe alta 2 meses após se recuperar de Covid-19

Tratamento com plasma será testado em pacientes com Covid-19 no ES

LEIA MAIS SOBRE CORONAVÍRUS 

Pacientes graves de Covid podem transmitir vírus por até 3 semanas, diz OMS

Visitas são suspensas por mais 30 dias em presídios por conta da Covid-19

Coronavírus: ES registra 2.490 mortes e passa de 80 mil casos

Cinco cidades do ES não tiveram nenhuma morte por coronavírus

Covid-19: Tóquio admite Olimpíada com número reduzido de espectadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mamba Water teve lotes suspensos para venda após bactéria ser encontrada nos produtos
Anvisa acha na água mineral Mamba Water mesma bactéria do Ypê e da Crystal
Incêndio afeta reservatório de água de posto em Cachoeiro e atendimento é suspenso
Incêndio em terreno suspende atendimentos em posto de saúde de Cachoeiro
Imagem de destaque
Setor empresarial lamenta novo tarifaço de 25%, e Fiesp dispara contra governo Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados