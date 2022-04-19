Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oitavário da Festa da Penha

Reggae no Convento: Vanderley conta o que aconteceu em missa no ES

Vídeo que mostra o momento que toca a música errada viralizou na internet; técnico de som e Frei Gustavo deram entrevista e explicaram a confusão
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

19 abr 2022 às 14:05

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 14:05

O técnico em sonorização Vanderley Gaigher (à direita) e o Frei Gustavo explicaram como que um reggae acabou sendo tocado durante a missa
À esquerda, o Frei Gustavo; e à direita, o técnico em sonorização Vanderley Gaigher Crédito: Ronaldo Rodrigues
Depois de viralizarem nas redes sociais de A Gazeta com uma situação inusitada em uma celebração no Convento, no último domingo (17), o técnico em sonorização Vanderley Gaigher e o Frei Gustavo explicaram como que um reggae acabou sendo tocado durante a missa de abertura do Oitavário, em vez da música esperada.
Nesta terça-feira (18), em entrevista para o repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, o religioso disse que havia planejado usar a canção "Laços", do cantor e compositor Nando Reis. "Escolhi porque a letra traz uma mensagem de cuidado, generosidade, futuro e amor. Era para ser um momento de reflexão", afirmou.
No entanto, quando o sonoplasta deu o tão esperado play, veio uma música de reggae. No campinho do Convento da Penha, naquele momento, havia cerca de 2 mil fiéis, que acompanharam confusos o que acontecia. Alguns nem sequer conseguiram segurar as risadas.
Segundo os dois protagonistas, o imprevisto hilário não passou de uma pequena falha de comunicação, depois de o Frei Gustavo enviar uma playlist por um aplicativo de mensagens para o Vanderley, que achou que o link continha apenas a música que seria devidamente utilizada na celebração.
"De repente, entrou esse reggae no meio da missa. Foi um momento descontraído para o pessoal, que começou a rir. Viramos 'meme' na internet: por um lado, fico feliz, por outro, tímido por isso ter acontecido"
Vanderley Gaigher - Técnico em sonorização
No vídeo que mostra o momento exato da confusão dá para ver que a música é tocada por alguns segundos antes de ser pausada. "Fiquei na dúvida se era a introdução da música ou não. O pessoal falou que eu demorei, mas também estava pensando no que ia fazer", contou o Frei Gustavo.
Ao mesmo tempo, o técnico de som aguardava alguma sinalização. "Fiquei esperando ele se manifestar para 'mutar'. Se, pelo menos, ele tivesse olhado para mim ou me fizesse um sinal, eu teria tirado o som na hora, mas ele ficou quieto, na dele. Ninguém estava entendendo nada", explicou, aos risos, Vanderley.
Aos 56 anos de idade, Vanderley já trabalha na área há praticamente três décadas e atua na Festa da Penha há quase 20 anos. Segundo ele, o "sucesso" do vídeo foi completamente inesperado e mudou um pouco a realidade de profissionais como ele, que costumam passar despercebidos.
"Foi uma novidade, porque a gente que trabalha na área de sonorização praticamente não aparece. Dessa vez, criou um clima que não teve como fugir"
Vanderley Gaigher - Técnico em sonorização
Depois de mostrar jogo de cintura para contornar a situação, o Frei Gustavo também tratou o caso com muito bom-humor e respondeu uma pergunta que muita gente estava curiosa para fazer: ele gosta daquela música? "Eu nunca tinha ouvido a música, só conhecia o ritmo", disse entre risadas.

NO FINAL, DEU TUDO CERTO

Apesar de toda a confusão, a missa de abertura do Oitavário continuou e, logo após a troca de músicas, o som tocou a canção correta e permitiu a reflexão proposta pelo Frei Gustavo. O vídeo abaixo mostra quando "Laços" começa a tocar e a celebração continua. Confira:

Veja Também

Aprenda a rezar o terço em homenagem a Nossa Senhora

Mães agradecem à padroeira do ES por cura dos filhos na UTI: “Sala de milagre”

De medidas sanitárias a acesso ao Convento: veja regras da Festa da Penha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha Direito Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados