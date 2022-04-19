Reggae no Convento: Vanderley conta o que aconteceu em missa no ES

À esquerda, o Frei Gustavo; e à direita, o técnico em sonorização Vanderley Gaigher Crédito: Ronaldo Rodrigues

A Gazeta com uma situação inusitada em uma celebração no Convento, no último domingo (17), o técnico em sonorização Vanderley Gaigher e o Frei Gustavo explicaram como que um Depois de viralizarem nas redes sociais decom uma situação inusitada em uma celebração no Convento, no último domingo (17), o técnico em sonorização Vanderley Gaigher e o Frei Gustavo explicaram como que um reggae acabou sendo tocado durante a missa de abertura do Oitavário , em vez da música esperada.

Nesta terça-feira (18), em entrevista para o repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, o religioso disse que havia planejado usar a canção "Laços", do cantor e compositor Nando Reis. "Escolhi porque a letra traz uma mensagem de cuidado, generosidade, futuro e amor. Era para ser um momento de reflexão", afirmou.

No entanto, quando o sonoplasta deu o tão esperado play, veio uma música de reggae. No campinho do Convento da Penha , naquele momento, havia cerca de 2 mil fiéis, que acompanharam confusos o que acontecia. Alguns nem sequer conseguiram segurar as risadas.

Segundo os dois protagonistas, o imprevisto hilário não passou de uma pequena falha de comunicação, depois de o Frei Gustavo enviar uma playlist por um aplicativo de mensagens para o Vanderley, que achou que o link continha apenas a música que seria devidamente utilizada na celebração.

"De repente, entrou esse reggae no meio da missa. Foi um momento descontraído para o pessoal, que começou a rir. Viramos 'meme' na internet: por um lado, fico feliz, por outro, tímido por isso ter acontecido" Vanderley Gaigher - Técnico em sonorização

No vídeo que mostra o momento exato da confusão dá para ver que a música é tocada por alguns segundos antes de ser pausada. "Fiquei na dúvida se era a introdução da música ou não. O pessoal falou que eu demorei, mas também estava pensando no que ia fazer", contou o Frei Gustavo.

Ao mesmo tempo, o técnico de som aguardava alguma sinalização. "Fiquei esperando ele se manifestar para 'mutar'. Se, pelo menos, ele tivesse olhado para mim ou me fizesse um sinal, eu teria tirado o som na hora, mas ele ficou quieto, na dele. Ninguém estava entendendo nada", explicou, aos risos, Vanderley.

Aos 56 anos de idade, Vanderley já trabalha na área há praticamente três décadas e atua na Festa da Penha há quase 20 anos. Segundo ele, o "sucesso" do vídeo foi completamente inesperado e mudou um pouco a realidade de profissionais como ele, que costumam passar despercebidos.

"Foi uma novidade, porque a gente que trabalha na área de sonorização praticamente não aparece. Dessa vez, criou um clima que não teve como fugir" Vanderley Gaigher - Técnico em sonorização

Depois de mostrar jogo de cintura para contornar a situação, o Frei Gustavo também tratou o caso com muito bom-humor e respondeu uma pergunta que muita gente estava curiosa para fazer: ele gosta daquela música? "Eu nunca tinha ouvido a música, só conhecia o ritmo", disse entre risadas.

NO FINAL, DEU TUDO CERTO