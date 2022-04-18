Aprenda a rezar o terço em homenagem a Nossa Senhora

Para os católicos, rezar o Rosário é como oferecer um buquê de rosas em homenagem a Maria, mãe de Jesus. O terço é um dos rituais da fé católica, sinal de amor e devoção, levando os fiéis a uma maior ligação com Deus e Nossa Senhora.

Rezar o terço consiste em intercalar orações de Pai Nosso e Ave Maria. Entre as orações, são recitados os mistérios de Maria, dependendo do dia da semana em que se está rezando. Confira abaixo a divisão:

Os mistérios gozosos devem ser recitados às segundas e sábados



Os mistérios dolorosos às terças e sextas



Os mistérios luminosos às quintas-feiras



Os mistérios gloriosos às quartas e domingos



Mistérios gozosos:

A anunciação à Nossa Senhora A visitação à Santa Isabel

O nascimento de nosso Senhor

A apresentação do Menino

A perda no Templo

Terço gigante é erguido no Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Mistérios dolorosos:

A agonia de Jesus A flagelação do Senhor

A coroação de espinhos Jesus carregando a cruz A morte do nosso Senhor

Mistérios gloriosos:

A ressurreição de Jesus

A ascensão do Senhor O envio do Espírito Santo A assunção de Maria A coroação de Nossa Senhora

Mistérios luminosos:

O batismo de Jesus A autorrevelação de Jesus no casamento em Caná O anúncio do reino de Deus A transfiguração A instituição da Eucaristia

ORAÇÕES

A ideia é refletir sobre o mistério recitado enquanto se está rezando as orações de Ave Maria. Também são recitados o Credo, Pai Nosso, o Glória ao Pai e, ao final do tempo de oração, uma Salve Rainha. Veja cada oração:

Credo: Ceio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos; creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

Pai Nosso: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

Ave Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.

Glória ao Pai: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.