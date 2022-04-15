Festa da Penha terá mobilização contra a fome no ES

Pelo menos 400 voluntários serão mobilizados durante a Festa da Penha
, entre os dias 17 e 25 de abril, para atuar na campanha “Dai-lhes de Comer”, uma das ações de combate à fome
realizadas pela Arquidiocese de Vitória
. Eles vão receber, empacotar e partilhar os alimentos com as famílias que precisam neste momento de grave crise econômica e social.
Todos os fiéis e visitantes que participarem das celebrações, das romarias e demais atividades terão oportunidade de doar. No sábado (23), caminhões estacionados entre Vitória e Vila Velha receberão as doações das milhares de pessoas durante a Romaria dos Homens.
Os pontos de coleta ficarão no entorno da Catedral Metropolitana e no percurso da Romaria: em Vitória, na Rua Thiers Veloso, Av. República, Rua Marcos de Azevedo e Av. Nair Azevedo Silva; em Vila Velha, na Rod. Carlos Lindenberg e na Prainha
. Importante destacar que os itens a serem doados são específicos, para evitar perda, quebra e desperdício de alimento. Devem ser doados, preferencialmente, arroz, feijão, café e leite em pó.
A expectativa é a de poder superar a capacidade de atendimento e levar alimentos às casas de mais de 30 mil famílias. O vigário para Ação Social e Política da Arquidiocese de Vitória, padre Kelder Brandão
, destacou que foi durante a Festa da Penha do ano passado que foi lançada a campanha permanente de combate à fome, a Paz e Pão.
“É através da solidariedade e do esforço contínuo das nossas comunidades que temos podido cuidar de milhares de famílias. Mas o tempo da Páscoa e a celebração da Festa da Penha servem para motivar ainda mais cada um de nós para a necessidade dos outros, num momento de grave avanço da pobreza e da fome”, destaca.
Cerca de 1,1 milhão de pobres no Estado vivem com até R$ 425 mensais, conforme indicadores do Banco Mundial. Mas há uma parcela em condição ainda mais vulnerável, a da extrema pobreza, que alcançou 9,6% dos moradores do Estado no ano passado.
De 394 mil pessoas nesse contexto, sobrevivendo com uma renda de até R$ 146 por mês, 157 mil se afundaram na miséria no período da pandemia. A faixa de renda de 37,5% da população capixaba varia de R$ 5 a R$ 15 por dia.