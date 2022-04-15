Festa da Penha terá mobilização contra a fome no ES

Caminhões ficarão estacionados no trajeto da Romaria dos Homens, entre Vitória e Vila Velha, para receber doações dos fiéis Crédito: Zanete Dadalto

Todos os fiéis e visitantes que participarem das celebrações, das romarias e demais atividades terão oportunidade de doar. No sábado (23), caminhões estacionados entre Vitória e Vila Velha receberão as doações das milhares de pessoas durante a Romaria dos Homens.

Os pontos de coleta ficarão no entorno da Catedral Metropolitana e no percurso da Romaria: em Vitória, na Rua Thiers Veloso, Av. República, Rua Marcos de Azevedo e Av. Nair Azevedo Silva; em Vila Velha, na Rod. Carlos Lindenberg e na Prainha . Importante destacar que os itens a serem doados são específicos, para evitar perda, quebra e desperdício de alimento. Devem ser doados, preferencialmente, arroz, feijão, café e leite em pó.

A expectativa é a de poder superar a capacidade de atendimento e levar alimentos às casas de mais de 30 mil famílias. O vigário para Ação Social e Política da Arquidiocese de Vitória, padre Kelder Brandão , destacou que foi durante a Festa da Penha do ano passado que foi lançada a campanha permanente de combate à fome, a Paz e Pão.

“É através da solidariedade e do esforço contínuo das nossas comunidades que temos podido cuidar de milhares de famílias. Mas o tempo da Páscoa e a celebração da Festa da Penha servem para motivar ainda mais cada um de nós para a necessidade dos outros, num momento de grave avanço da pobreza e da fome”, destaca.

POBREZA AUMENTA NO ESPÍRITO SANTO

Reportagem especial publicada pelo jornal A Gazeta no mês passado mostrou que a parcela de pessoas na linha da pobreza passou de 22,4% para 27,6% da população do Espírito Santo entre 2019 e 2021, segundo dados do economista Daniel Duque, pesquisador de Economia Aplicada do FGV Ibre.

Cerca de 1,1 milhão de pobres no Estado vivem com até R$ 425 mensais, conforme indicadores do Banco Mundial. Mas há uma parcela em condição ainda mais vulnerável, a da extrema pobreza, que alcançou 9,6% dos moradores do Estado no ano passado.