Praça de pedágio da BR 101, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros (Arquivo)

Your browser does not support the audio element. Reajuste dos pedágios da BR 101 no ES deve ocorrer em 60 dias

O reajuste das tarifas cobradas nas sete praças de pedágio da BR 101, no trecho que atravessa o Espírito Santo , está previsto para ocorrer em até 60 dias. É o período em que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) espera concluir a revisão das tarifas, que inclui a avaliação da inflação e dos investimentos que foram feitos pela concessionária na rodovia, no último ano.

O superintendente de Infraestrutura Rodoviária da ANTT, Marcelo Alcides dos Santos, informou na tarde desta quarta-feira (17) que ainda está sendo finalizado o processo de análise dos parâmetros de qualidade da rodovia. Explicou que houve um atraso em decorrência da pandemia do novo coronavírus , que paralisou parte dos serviços que eram executados pela Agência.

Segundo Alcides, será aplicado, pelo menos, o reajuste equivalente à inflação do período. Estamos com atrasados na análise, mas acredito que nos próximos 60 dias seja concluída a revisão da tarifa. No simples seria aplicada a inflação do período, mas houve um importante investimento de obras no Contorno de Vitória, e este ano temos que resolver o desequilíbrio financeiro. Mas trabalhamos para que o impacto seja o menor possível, disse.

Ele participou, na tarde desta quarta-feira (17), da Reunião da Comissão Especial de Fiscalização da Concessão da BR-101, promovida pela Assembleia Legislativa . Os trabalhos foram coordenados pelo presidente da comissão, deputado estadual Fabrício Gandini

Pelo contrato de concessão assinado entre a ANTT e a concessionária Eco101 para a duplicação da rodovia, o reajuste deve ocorrer anualmente, na data de assinatura do documento, sempre em 18 de maio.

BRIGA NA JUSTIÇA

O argumento era de que não poderia ocorrer o aumento do pedágio porque a concessionária não estava cumprindo o contrato ao não fazer a duplicação da via. A ação acabou sendo aceita, em julho de 2019, pela Justiça Federal que suspendeu o reajuste das tarifas.

Em outubro a direção da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) acabou decidindo que o pedágio da BR 101 seria reduzido em 11,72%.

INVESTIMENTOS

De acordo com a concessionária Eco101, na primeira etapa foram investidos cerca de R$ 10 milhões no Contorno de Vitória, em obras de recuperação emergencial para garantir trafegabilidade.

Além disto estão previstos ainda novos investimentos já apresentados pela concessionária para a ANTT, que visam a recuperação estrutural do Contorno de Vitória. O valor a ser investido dependerá do que for autorizado pela Agência.

São valores que não foram ainda contabilizados na tarifa no chamado reequilíbrio financeiro, e que vão ser considerados, junto com a inflação do último ano, no cálculo das novas tarifas.

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