OAB-ES pede suspensão do reajuste do pedágio na BR 101

Praça de pedágio na BR 101 na Serra: aumento pode ser barrado na Justiça. Crédito: Gazeta Online

A OAB-ES ingressou nesta segunda (06) na Justiça Federal com uma ação civil pública em que pede a suspensão do aumento do valor do pedágio na BR 101 no Espírito Santo, previsto para este mês. A Ordem argumenta que a Eco101 não está cumprindo o contrato de concessão da rodovia.

As auditorias

Na ação, assinada pelo presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, a Ordem pede a liminar com base em auditorias recentes do TCU e em operação da Polícia Federal.

As irregularidades

Segundo a OAB, os dois órgãos constataram a apropriação indevida de recursos pagos pelo usuário da rodovia por causa de falhas e normas irregulares da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Duplicação lenta

A ação civil pública aponta também que a Eco101, em seis anos de concessão, deveria ter duplicado 197,3 quilômetros da BR 101 no Espírito Santo, mas avançou pouco mais de 10% nas obras, com a duplicação de apenas 20,5 quilômetros. “E mesmo nesse trecho duplicado, somente 15,5 quilômetros estão liberados para tráfego, ou seja, menos de 8% do previsto no contrato”, diz o documento.

Beto Richa escapou

Presidente estadual do PSDB, o deputado Vandinho Leite disse em discurso na Assembleia que quer a expulsão do partido de Aécio Neves, Beto “Richard”...

Olha eu aqui

A incursão da Polícia Civil em Itararé, Consolação e Bairro da Penha não foi nada discreta. Um delegado, mais empolgado, chegou a postar nos “stories” do seu WhatsApp que estava em operação policial.

Pauta invertida

Enquanto o carro da TV Vitória pegava fogo durante a operação da PC, um dos assessores da área de Comunicação do palácio postava em um grupo de jornalistas matéria positiva sobre o governo que foi exibida no “Bom-Dia Brasil”.

Botão integrado

O deputado Lorenzo Pazolini pediu formalmente à Sesp que o Botão de Pânico seja integrado ao Ciodes. Para o parlamentar, dessa forma todas as mulheres da região metropolitana estarão mais bem protegidas.

O time da virada

Domingo, o Fluminense conseguiu a segunda maior virada da sua história: 5 x 4 no Grêmio. A primeira foi a virada de mesa que levou o tricolor da Série C para a Série A, em 1999/2000.

Dia de compras

Domingo de manhã, o Carone de Jardim da Penha tinha fila nos caixas e até engarrafamento no estacionamento. Depois de nove anos impedido, o consumidor parece que voltou a ir às compras no dia nobre da semana.

Casa do Cidadão

Leitor foi levar a filha para tirar a Carteira de Identidade na Casa do Cidadão, em Maruípe, nesta segunda à tarde. E levou um susto.

Sem cidadania

No local, agentes do sistema carcerário conduziam pelos corredores da unidade dois detentos algemados, pelos pés e pelas mãos, sob a mira de armas. E sob o olhar de crianças, mulheres e idosos.

Salgado no Verde

O PV de Vila Velha faz convenção hoje. O candidato a presidente é Alexandre Salgado, ouvidor da prefeitura.

Chama o Meireles

Irupi chamou o “Meireles” e derrotou o candidato do partido de Bolsonaro à prefeitura. Resultado: Edmilson Meireles teve 4.602 votos e Raphael Fonseca, 2.961.

Resumo de Irupi

Casagrande 2 x 0 Manato.

Apoio na Câmara

Representantes dos ambulantes que foram retirados da Praça Getúlio Vargas pela Prefeitura de Vitória, na quinta-feira à noite, irão hoje à Câmara pedir apoio aos vereadores.

Sem trabalho

O presidente da Casa, Cléber Félix (PP), promete ceder seu tempo na tribuna para que um dos comerciantes se pronuncie. Os ambulantes alegam que estão há cerca de 30 anos na praça e reclamam que não têm mais como se sustentar.

Bem-vindos!

Domingo, pelo segundo mês consecutivo, o ônibus panorâmico levou turistas para passearem na Rua das Artes na Prainha. Foram recebidos com palmas, bossa-nova e congo.

Jazz na praça

No evento cultural, a cantora canadense Dawn Tyler Watson, que tinha se apresentado na véspera no Vila Velha Jazz & Blues Festival, deu uma canja numa das praças da Prainha. Ela ganhou uma camisa da Banda de Congo Beatos de São Benedito.

Alô, companheiros!