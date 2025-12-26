Virada de ano

Quer montar tenda no réveillon? Veja prazos e regras das praias do ES

Em algumas cidades, a montagem é proibida. Em outras, o prazo para pedir autorização termina nesta sexta-feira (26)

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 08:54

Tendas de réveillon na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Diego Alves/Arquivo/Prefeitura de Vitória

Mais uma virada de ano se aproxima e milhares de moradores e turistas se preparam para celebrar a chegada de 2026 assistindo à tradicional queima de fogos de artifício nas praias do Espírito Santo. Entretanto, para garantir a organização e a segurança, algumas prefeituras determinam regras para quem quiser ocupar a faixa de areia com a montagem de tendas.

Em algumas cidades, a montagem é proibida. Em outras, o prazo para pedir autorização já acabou.

Confira a seguir as normas para curtir o réveillon em balneários do Estado:

Vitória

Na Capital, o prazo para fazer a reserva já acabou. O último dia foi em 18 de dezembro.

Ao todo, foram disponibilizadas 530 áreas de 25 m² cada. A montagem das tendas tem que ser feita no dia 31 de dezembro, das 8 às 16 horas. Já a desmontagem deverá ocorrer obrigatoriamente até as 18 horas do dia 1º de janeiro (quinta-feira). O decreto permite uma tenda por requerente e o agrupamento de, no máximo, duas áreas.

O município destaca que é proibido fazer a reserva e a demarcação do espaço com utilização de cordas, fitas, cercas e qualquer outro tipo de material, assim como a montagem de tendas que não foram fornecidas pela prefeitura. Também não será permitida a utilização das tendas para fins comerciais, sob pena de sanções legais.

Vila Velha

Em Vila Velha, não é permitido montar tendas no réveillon. A prefeitura do município informa que, conforme a Portaria Conjunta 01/2025, fica proibida a instalação de tendas, barracas, toldos, palco, tablados, banheiros químicos ou hidráulicos, cercamento de área, equipamentos de sonorização de médio e grande porte, iluminação em toda extensão do calçadão e da faixa de areia dos 32 km litorâneos de Vila Velha.

Para os quiosques, só será permitida a instalação de uma tenda na dimensão máxima de 15x20 metros, no período de 7 de outubro de 2025 ao dia 30 de dezembro de 2025, devendo ser retirada até as 12 horas, e no período de 1º de janeiro de 2026 a 18 de fevereiro de 2026, até as 9 horas.

Serra

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) da Serra não estabeleceu prazos ou regras. Informou apenas que é proibida a colocação de tendas ou cadeiras sobre a vegetação de restinga.

Guarapari

Em Guarapari, a colocação de tendas é permitida, exclusivamente, de 31 de dezembro de 2025 a 1º de janeiro de 2026. Os interessados devem protocolar o pedido de autorização até esta sexta-feira, 26 de dezembro, às 17h, por meio do Sistema de Processo Digital (clique aqui), disponível no site oficial da Prefeitura de Guarapari. A taxa é de R$ 82,93. É proibida a instalação de tendas nos acessos às praias. Também não será permitida a utilização de bebidas e alimentos em recipientes de vidro nas tendas.

Conceição da Barra

A prefeitura informa que é proibida a montagem de tendas e estruturas sem autorização, além do trânsito e estacionamento de veículos na faixa de areia.

