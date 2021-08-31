"Quantas mães estão comigo, com o coração partido?”, diz mãe de Milena

Douglas e Zilca Gottardi, familiares da médica Milena Gottardi Crédito: Vitor Jubibi / Arte A Gazeta

Emocionada e abraçada ao filho Douglas Gottardi, a mãe de Milena , Zilca Gottardi lembrou a dor de outras mães, que também perderam as suas filhas vítimas de feminicídio

"Eu sinto que é necessário fazer justiça. Assim como eu perdi a minha filha, que é uma dor muito doída, outras mães também sofrem. Quantas mães estão comigo, com o coração partido, cortado? Muitas sem condições de ver a justiça sendo feita. Estou com elas em meu coração" Zilca Gottardi - Mãe de Milena Gottardi

Além de lembrar a dor de outras mães, Zilca pontuou a satisfação da família com a condenação dos réus. “Nós conseguimos o que queríamos aqui: pena máxima. Todo mundo ficou muito envolvido com a gente, sofrendo com a gente, nos ajudando. Com uma equipe maravilhosa, uma equipe unida, conseguimos chegar nesse final e obter justiça”, pontuou.

Quem também falou sobre a sentença foi Douglas Gottardi, irmão de Milena . Abraçado à mãe, ele falou sobre a importância de Milena, a saudade e como as prisões darão paz à família, sobretudo à criação das filhas da médica, que estão sob a guarda dele.

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"A justiça foi feita, os réus vão pagar pelo que eles fizeram, mas a gente vai embora agora (do fórum) e ela não vai estar lá mais (em casa). Nunca mais a gente vai vê-la. A justiça está sendo feita, mas realmente o coração vai ficar magoado, machucado, para sempre", disse.

HOMENAGEM ÀS FILHAS DE MILENA

"Entendam os seus medos, mas jamais deixem que eles sufoquem os seus sonhos" Trecho da sentença - Juiz Marcos Pereira Sanches, que presidiu o Tribunal do Júri, cita Lewis Carroll

No documento ele observa que, embora as pequenas — de 13 e de 6 anos atualmente — não vivam no país das maravilhas, carregam em si a força e a garra de todas as mulheres. “Hoje representadas na figura da avó materna, dona Zilca Gottardi, e com o amor e apoio dos que as acolheram seguirão seus caminhos na esperança de dias melhores”, pontua o juiz.

É dito ainda que a médica assassinada deixou duas crianças em tenra idade, que, muito cedo, tornaram-se órfãs de mãe. “Justamente em um momento extremamente sensível da vida humana, momento de formação moral, intelectual, religiosa, psicológica e afetiva, deixando-as com uma espécie de vácuo sentimental, que só não foi ainda pior em razão da firme presença e cuidados dispensados pelos familiares da vítima”.

Mas destaca que por mais que os familiares se esforcem, não serão suficientes para substituir a presença e o amor da própria mãe. Observa ainda que o assassinato trouxe consequências incalculáveis para o resto das vidas das crianças.

“Havendo, inclusive, a informação da necessidade de acompanhamento psicológico e que a filha mais nova sempre chamava chorando pela mãe, e tanto se torna mais grave diante da presumível hipossuficiência econômica das incapazes aliado ao desamparo financeiro decorrente da morte da vítima, a qual, antes de ser morta, chegou a escrever uma carta pedindo para que as filhas ficassem sob a guarda do seu irmão”, diz o texto da sentença.

carta a que o juiz se refere foi escrita por Milena Gottardi e registrada em cartório no dia 6 de abril de 2017, cinco meses antes do crime. Nela a médica relata detalhes do seu cotidiano, as dificuldades que enfrentava para obter a separação de Hilário e o medo de ser morta. E fazia um pedido à justiça: se algo acontecesse a ela, que as filhas ficassem com o seu irmão, Douglas Gottardi. Pedido que foi atendido e hoje ele detém a guarda definitiva das crianças.

ENTENDA O CASO

Milena foi baleada na cabeça no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), onde trabalhava, em 14 de setembro de 2017, e teve a sua morte declarada no dia seguinte, deixando duas filhas, que na época tinham um ano e dez meses e nove anos. De acordo com o Ministério Público Estadual (MPES), o motivo do crime foi porque Hilário não aceitava a separação, o que o fez "nutrir um sentimento de ódio contra a médica".

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