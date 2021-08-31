"Justiça foi feita, mas coração fica magoado para sempre", diz irmão de Milena

"A justiça foi feita, os réus vão pagar pelo que eles fizeram, mas a gente vai embora agora (do fórum) e ela não vai estar lá mais (em casa). Nunca mais a gente vai vê-la. A justiça está sendo feita, mas realmente o coração vai ficar magoado, machucado, para sempre"
Com essas palavras emocionadas, Douglas Gottardi, irmão da médica Milena Gottardi, fez um desabafo sobre o significado da condenação dos seis réus acusados pelo assassinato. Abraçado à mãe, Zilca Gottardi, ele falou sobre a importância de Milena, a saudade e como as prisões darão paz à família, sobretudo à criação das filhas da médica, que estão sob a guarda dele. Veja o depoimento no vídeo abaixo registrado pelo repórter Rafael Freitas, de A Gazeta.