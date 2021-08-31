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Vídeo emocionante

"Justiça foi feita, mas coração fica magoado para sempre", diz irmão de Milena

Irmão de Milena Gottardi faz desabafo emocionado após a condenação dos seis réus envolvidos no assassinato da médica

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 23:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2021 às 23:35
Caso Milena Gottardi
Douglas Gottardi e Zilca Maria Gottardi, irmão e mãe de Milena Gottardi Crédito: Vitor Jubini |Arte Geraldo Neto
"A justiça foi feita, os réus vão pagar pelo que eles fizeram, mas a gente vai embora agora (do fórum) e ela não vai estar lá mais (em casa). Nunca mais a gente vai vê-la. A justiça está sendo feita, mas realmente o coração vai ficar magoado, machucado, para sempre"
Douglas Gottardi - Irmão da médica Milena Gottardi
Com essas palavras emocionadas, Douglas Gottardi, irmão da médica Milena Gottardi, fez um desabafo sobre o significado da condenação dos seis réus acusados pelo assassinato. Abraçado à mãe, Zilca Gottardi, ele falou sobre a importância de Milena, a saudade e como as prisões darão paz à família, sobretudo à criação das filhas da médica, que estão sob a guarda dele. Veja o depoimento no vídeo abaixo registrado pelo repórter Rafael Freitas, de A Gazeta.

A COBERTURA DO JULGAMENTO

Milena Gottardi: veja quem são os condenados e as penas pelo assassinato da médica

Hilário Frasson é condenado a 30 anos de prisão pela morte de Milena Gottardi

Atirador é condenado a 18 anos de prisão por matar a médica Milena Gottardi

Seis condenados pela morte de Milena terão que indenizar família em R$ 700 mil

Caso Milena Gottardi: Justiça bloqueia bens de Hilário Frasson

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