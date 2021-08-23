Procuradora-geral de Justiça do ES sobre caso Milena: "Quem ama não mata"

Luciana Gomes Ferreira de Andrade, procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) Crédito: Roberto Prati

A procuradora-geral de Justiça do Espírito Santo, Luciana Andrade, fez questão de acompanhar o início do julgamento do assassinato da médica Milena Gottardi , que começou na manhã desta segunda-feira (23), no Fórum Criminal de Vitória. Segundo ela, o caso de Milena lembra o de milhares de outras mulheres que sofrem violência doméstica dos companheiros.

Your browser does not support the audio element. Violência contra a mulher Caso Milena - precisamos enxergar relações tóxicas, alerta procuradora-geral de Justiça

Luciana, que é chefe do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , alertou que é preciso estar atento para enxergar relações tóxicas e comentou sobre o caso Milena: "Quem ama não mata, quem ama protege".

Andrade acompanhou o primeiro depoimento do julgamento, feito por Aline Fraga, amiga de Milena Gottardi. No Tribunal, a depoente disse que Hilário Frasson, ex-policial civil e ex-marido de Milena, tinha um comportamento obsessivo e abusivo não só com a médica, mas também com as filhas. Ele é acusado pela Promotoria de ser o mandante do crime.

Em entrevista para A Gazeta, a procuradora-geral de Justiça destacou que este é um "caso simbólico", que pode ser um modelo para que as pessoas revejam suas atitudes com seus parceiros.

"Ninguém é dono de ninguém. A gente compartilha a vida com alguém, mas precisa respeitar. Quanto mais a gente é opressor, quanto mais a gente é tóxico, mais a gente afasta" Luciana Andrade - Procuradora-geral de Justiça do ES

"A gente precisa enxergar essas relações tóxicas, que acabam sendo invisíveis, porque a gente não enxerga, até como uma forma de apoiar Milena. Ela tentou, procurou a Justiça e fez o que estava ao alcance dela para proteger a ela e as filhas. A gente precisa refletir muito, são anos de um modelo equivocado de sociedade e de família que precisamos mudar", apontou Andrade.

Caso Milena Gotttardi: amigos e familiares em frente ao fórum

A procuradora-geral de Justiça também elogiou o trabalho dos promotores e da acusação, com as provas colhidas para a condenação de Hilário e de outros cinco réus acusados de participarem do crime. Ela rechaçou o apelo feito pela defesa do ex-policial que apontou que o acusado não estava tendo acesso às filhas.

"Se ele não está tendo contato com as filhas, é unicamente pela responsabilidade dele. Se ele não tivesse matado a Milena, a mãe das crianças estaria com as filhas e ele poderia ter contato com as filhas de forma civilizada junto com a ex-mulher. Se hoje ele está no banco dos réus, foi porque ele escolheu matar e não amar. Porque quem ama não mata, quem ama protege. Quem ama é responsável, inclusive pelas próprias filhas", disse Luciana Andrade.