Presidente e diretor de escola são punidos após desfile incompleto no Sambão

Presidente e diretor de escola são punidos após desfile incompleto no Sambão

Lieses proibiu dirigentes da Independentes de São Torquato de participarem de eventos da liga após a escola desfilar sem carros alegóricos, fantasias e com número reduzido de componentes

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 15:51

Independente de São Torquato apostou no enredo "Ewê Ossain, plantas que curam o corpo e a alma" para a disputa do título.

Fechando os desfiles desta sexta-feira (13), a Independente de São Torquato levou apostou no enredo "Ewê Ossain, plantas que curam o corpo e a alma" para a disputa do título.
Fechando os desfiles desta sexta-feira (13), a Independente de São Torquato levou apostou no enredo "Ewê Ossain, plantas que curam o corpo e a alma" para a disputa do título. por Divulgação | PMV | Marcos Salles
1 de 2
Fechando os desfiles desta sexta-feira (13), a Independente de São Torquato levou apostou no enredo "Ewê Ossain, plantas que curam o corpo e a alma" para a disputa do título. por Divulgação | PMV | Marcos Salles

Lieses proibiu dirigentes da Independentes de São Torquato de participarem de eventos da liga após a escola desfilar sem carros alegóricos, fantasias e com número reduzido de componentes

Presidente e diretor de escola são punidos após desfile incompleto no Sambão

Segundo a PM, Ascendino Cravinho de Carvalho Júnior, de 32 anos, subiu em poste e encostou em fiação energizada ao tentar restabelecer a eletricidade da própria casa

Homem morre eletrocutado ao tentar religar energia em São José do Calçado

Dupla saiu para pescar em Barra Nova na tarde de sábado (13h), teve problemas na volta e só foi localizada na manhã deste domingo (15) por outros pescadores

Pescadores ficam mais de 7 horas à deriva após pane em barco em São Mateus

O presidente da Independentes de São Torquato, Wilton Quadros, e o diretor de carnaval, Jonas Schneider, foram proibidos pela Liga Espírito-Santense de Escolas de Samba (Lieses) de participar de qualquer evento promovido pela entidade. A medida é uma punição após a agremiação desfilar sem carros alegóricos e fantasias, e com poucos integrantes, no primeiro dia de apresentações da Série Ouro do Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo, na última sexta-feira (13).A escola de Vila Velha, que levou para a avenida o enredo "Ewê Ossain, plantas que curam o corpo e a alma", foi a quinta a se apresentar.

O presidente da Lieses, Sandro Rosa, explicou que o regulamento dos desfiles foi lido durante a programação da Série Ouro e que o setor jurídico da liga autorizou que a escola desfilasse mesmo sem a estrutura mínima exigida, para evitar sanções mais graves.

“Autorizamos em respeito ao público e à história da agremiação, que é a segunda escola mais vencedora do Estado”, afirmou. Segundo ele, a escola entrou na avenida ciente das penalidades.

Sandro explicou que, caso a Independentes de São Torquato não tivesse desfilado, a punição poderia ser ainda maior, incluindo até cinco anos sem participar do Carnaval de Vitória, conforme prevê o estatuto. Ele destacou que a suspensão aplicada ao presidente ocorreu porque a agremiação não cumpriu o requisito mínimo de 500 componentes.

A Independentes de São Torquato enfrenta problemas de gestão e brigas internas há anos. Como a escola compareceu ao Sambão do Povo, mas não cumpriu o que determina o estatuto da liga, terá todas as notas zeradas. Só haverá pontuação na bateria e no carro de som. Faltaram oito quesitos, mas a agremiação esteve presente

Sandro Rosa

Presidente da Lieses,

Ainda segundo Sandro, embora a escola não tenha sido punida diretamente, a sanção aos representantes ocorreu devido à falta de administração da diretoria.“A liga puniu o presidente e o diretor de carnaval por deixarem a escola desse jeito, sem estrutura, há dois anos”, afirmou.

A penalidade permanecerá válida até que a Independentes de São Torquato envie um comunicado por e-mail à Lieses, com justificativas e explicações sobre o ocorrido. Após isso, a liga voltará a analisar o caso para decidir se os dirigentes poderão ou não retornar às atividades, segundo Sandro.

Wilton Quadros e Jonas Schneider também foram suspensos de todos os grupos de WhatsApp da Lieses e estão impedidos de participar de qualquer evento da entidade, como ensaios e sorteios. Além disso, a Independentes de São Torquato ficará sem representante na liga até a conclusão do processo de transição. Sandro afirmou que a Lieses aguarda a definição de quem será o novo representante oficial da escola.

“Essa briga interna se arrasta há três anos e quase acabou com a escola na sexta-feira. Um investidor se apresentou para ajudar, um grupo do Rio de Janeiro veio para tentar colocar a agremiação na avenida e a comunidade se uniu para reverter a situação. Entretanto, nada adiantou. O atual presidente não trabalha em equipe, apenas sozinho. Infelizmente, é a escola que sofre”, concluiu.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a Independentes de São Torquato, com o presidente Wilton Quadros e com o diretor de carnaval Jonas Schneider para que se manifestem sobre o caso. O espaço segue aberto para posicionamento.

