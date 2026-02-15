Carnaval de Vitória

Como foi o último dia de desfiles das escolas da Série Ouro no Sambão

Quatro escolas desfilaram na segunda noite do grupo: União Jovem de Itacibá, Mocidade da Praia, Império de Fátima e Mocidade Serrana

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 10:17

Império de Fátima trouxe o enredo "Era uma vez... Embarque nessa viagem mágica!" Crédito: Divulgação | PMV | Marcos Salles

Os desfiles do Carnaval de Vitória 2026, no Sambão do Povo, terminaram na madrugada deste domingo (15). A avenida foi preenchida pelo brilho e pela alegria das quatro últimas escolas a se apresentarem pela Série Ouro, antigo grupo de acesso. A apuração dos votos deve acontecer na próxima quarta-feira (18). A campeã garantirá classificação para o Grupo Especial em 2027.

É a primeira vez que as agremiações da Série Ouro desfilam em fim de semana separado do Grupo Especial. Na primeira noite, entre sexta-feira (13) e sábado (14), passaram pela avenida: Unidos de Barreiros, Chega Mais, Independente de Eucalipto, Tradição Serrana e Independentes de São Torquato. Na segunda noite, a festa começou às 21h de sábado (14) com a União Jovem de Itacibá, seguida da Mocidade da Praia, Império de Fátima e Mocidade Serrana. Veja como foram os desfiles:

União Jovem de Itacibá

A agremiação levou a literatura brasileira para a passarela do samba capixaba. Com o tema "Viajando na Literatura do Brasil", a escola destacou a importância na construção da história e da identidade do país.

A agremiação levou, ao longo do desfile, um panorama do tema literário, desde seus primeiros registros até obras que marcaram diferentes períodos históricos. Durante o percurso na avenida, as alas trouxeram personagens como Saci, Emília, Visconde e a Bruxa nas fantasias, despertando nostalgia e encantamento no público.

Com o enredo "Viajando na Literatura do Brasil", a União Jovem de Itacibá cruzou a avenida

Mocidade da Praia

Com a Mocidade da Praia, o folião teve um “gostinho” de outra tradição brasileira: a festa junina. Com o enredo "Sob o Céu Junino, a Mocidade Faz a Festa!", a agremiação não tratou apenas do aspecto festivo, mas também se inspirou nos grandes santos da devoção nordestina: Santo Antônio, São João e São Pedro.

A escola falou sobre valores como o amor, a esperança e a religiosidade do povo brasileiro. Quem acompanhou pôde curtir as festanças juninas com as alas trazendo aromas típicos da festa, como milho, pamonha e pipoca, enquanto balões coloridos subiram ao céu como preces, anunciando o grande arraial.

Com o enredo "Sob o Céu Junino, a Mocidade Faz a Festa!", a escola Mocidade da Praia entrou no Sambão do Povo

Império de Fátima

O enredo "Era uma vez... Embarque nessa viagem mágica!" encantou quem viu o desfile, que teve 450 componentes, distribuídos em 12 alas. Com cores em azul, branco e dourado e tendo o tigre branco como símbolo, a escola convidou o público a resgatar a criança interior e a revisitar memórias afetivas da infância.

Ao longo do desfile, alas e destaques de chão traduziram brincadeiras, contos de fadas, medos infantis e o amadurecimento do menino tigre.

A Império de Fátima entrou com o enredo "Era uma vez... Embarque nessa viagem mágica!"

Mocidade Serrana

Os desfiles foram encerrados com a Mocidade Serrana, que apresentou o enredo "Colo - Criação, Cuidado e Afeto". A agremiação levou para a avenida um manifesto poético sobre a origem da vida, o acolhimento e o afeto como fundamentos da existência humana.

Ao longo da avenida, o colo foi representado como estrutura social capaz de acolher identidades, reconstruir vínculos e sustentar a vida em meio às adversidades contemporâneas.

A Mocidade Serrana foi a última escola a desfilar com o enredo "Colo - Criação, Cuidado e Afeto"

