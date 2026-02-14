Noivos fazem cortejo com foliões para se casar no carnaval do Centro de Vitória

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 14:00
O carnaval de rua do Centro de Vitória vai ser marcado neste ano não apenas pela animação, com direito a fantasias e curtição, mas também por um casamento. Noivos, a advogada Fabiana Novaes e o psicólogo Marcio Merçoni, ambos de 40 anos, estão juntos há cinco anos e vão celebrar o amor neste sábado (14) com uma cerimônia em bloquinho próprio batizado de “As 4 Estações de Nós”.
O casal contou à repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, que começou a namorar em 2021 e no ano seguinte veio o pedido de casamento durante um baile de carnaval em Vitória. "Naquela época não tinha muito o que fazer, pois era pandemia. Fomos conversando e descobrimos muitos assuntos em comum, sendo um deles o Carnaval", disse Marcio.
Marcio e Fabiana já estavam decididos que teriam algo carnavalesco relacionado ao casamento deles, até que decidiram celebrar a união em meio ao Carnaval, com tudo o que têm direito.
O bloco personalizado do casal se chama “As 4 Estações de Nós” e sai às 14h da Cidade Alta, no Centro de Vitória. O percurso passa pelo Palácio Anchieta, Casa Caipora até o Bar do Beco, ponto de encontro final.
É no estabelecimento que vai acontecer a celebração com direito a padrinhos e convidados. O espaço foi enfeitado pelos ‘compadres’ e 'comadres' durante a manhã enquanto Fabiana e Marcio se arrumavam em uma barbearia ao lado.
"Esse casamento é bem a cara deles: ousado e com alegria. Esse cuidado com os detalhes de fazer uma cerimônia de verdade no meio do carnaval é uma coisa que somente os dois teriam capacidade de proporcionar de forma tão bonita", disse Renato Catani, amigo e padrinho.
Os detalhes incluem os adereços da curtição de bloquinhos, inclusive a maquiagem. “Eu pensei em algo holográfico, mas também quero leve porque vai estar muito calor. Só não vai faltar glitter, vou colocar algo mais aqui na lateral”, explicou Fabiana.
Fábio também está animado para começar a vida de casado de uma forma que representa muito o casal. "Meu coração é carnaval e hoje me fantasio para curtir esse momento importante", comemorou.
