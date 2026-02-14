Noivos fazem cortejo com foliões para se casar no carnaval do Centro de Vitória

Home
Em bloco personalizado chamado "As 4 Estações de Nós" o casal e convidados saem às 14h da Cidade Alta, no Centro de Vitória, fazendo percurso até um bar onde será a cerimônia

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 14:00

Fabiana Novaes e Marcio Merçoni, de 40 anos, noivaram em um Baile de Carnaval em 2022
Fabiana Novaes e Marcio Merçoni, de 40 anos, noivaram em um Baile de Carnaval em 2022

O carnaval de rua do Centro de Vitória vai ser marcado neste ano não apenas pela animação, com direito a fantasias e curtição, mas também por um casamento. Noivos, a advogada Fabiana Novaes e o psicólogo Marcio Merçoni, ambos de 40 anos, estão juntos há cinco anos e vão celebrar o amor neste sábado (14) com uma cerimônia em bloquinho próprio batizado de “As 4 Estações de Nós”.

O casal contou à repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, que começou a namorar em 2021 e no ano seguinte veio o pedido de casamento durante um baile de carnaval em Vitória. "Naquela época não tinha muito o que fazer, pois era pandemia. Fomos conversando e descobrimos muitos assuntos em comum, sendo um deles o Carnaval", disse Marcio.

Fabiana Novaes e Marcio Merçoni, de 40 anos, vão se casar em um bloco de carnaval em Vitória
Fabiana Novaes e Marcio Merçoni, de 40 anos, vão se casar em um bloco de carnaval em Vitória

Marcio e Fabiana já estavam decididos que teriam algo carnavalesco relacionado ao casamento deles, até que decidiram celebrar a união em meio ao Carnaval, com tudo o que têm direito.

A festa

O bloco personalizado do casal se chama “As 4 Estações de Nós” e sai às 14h da Cidade Alta, no Centro de Vitória. O percurso passa pelo Palácio Anchieta, Casa Caipora até o Bar do Beco, ponto de encontro final.

Casal marcou o casamento em formato de bloco de carnaval para este sábado no Centro de Vitória
Casal marcou o casamento em formato de bloco de carnaval para este sábado no Centro de Vitória

É no estabelecimento que vai acontecer a celebração com direito a padrinhos e convidados. O espaço foi enfeitado pelos ‘compadres’ e 'comadres' durante a manhã enquanto Fabiana e Marcio se arrumavam em uma barbearia ao lado.

"Esse casamento é bem a cara deles: ousado e com alegria. Esse cuidado com os detalhes de fazer uma cerimônia de verdade no meio do carnaval é uma coisa que somente os dois teriam capacidade de proporcionar de forma tão bonita", disse Renato Catani, amigo e padrinho.

Os detalhes incluem os adereços da curtição de bloquinhos, inclusive a maquiagem. “Eu pensei em algo holográfico, mas também quero leve porque vai estar muito calor. Só não vai faltar glitter, vou colocar algo mais aqui na lateral”, explicou Fabiana.

O casamento de Fabiana Novaes e Marcio Merçoni, de 40 anos, será celebrado em um bar no Centro de Vitória após o cortejo em bloquinho
O casamento de Fabiana Novaes e Marcio Merçoni, de 40 anos, será celebrado em um bar no Centro de Vitória após o cortejo em bloquinho

Fábio também está animado para começar a vida de casado de uma forma que representa muito o casal. "Meu coração é carnaval e hoje me fantasio para curtir esse momento importante", comemorou.

