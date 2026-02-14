Altamente contagiosa

Sesa confirma meningite tipo B em criança internada em Vila Velha

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), pessoas que tiveram contato próximo com o paciente já receberam medicamentos preventivos

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 12:31

Criança está internada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, neste sábado (14), que a criança internada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, está com meningite tipo B. O caso se trata da forma bacteriana da doença, considerada grave e de alta transmissibilidade. A pasta ressaltou que o paciente encontra-se devidamente assistido pela equipe multiprofissional da unidade e as pessoas que tiveram contato próximo com ele já receberam medicamentos preventivos, seguindo as normas técnicas do Ministério da Saúde.

A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes à Sesa, como idade da criança e estado dela, mas a pasta informou que não fornece dados relacionados ao prontuário de cidadãos ou pacientes em observância à Lei Geral de Proteção de Dados. O Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH) do Himaba realizou devida notificação compulsória ao Sistema de Informação em Saúde e-SUS Vigilância em Saúde.

Em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta, na sexta-feira (13), a pediatra Karoliny Veronesi deu detalhes sobre a doença e sobre como a meningite pode ser perigosa.

A meningite é uma infecção bacteriana das meninges no cérebro, e pode pegar a medula espinhal, extremamente grave, com alta taxa de mortalidade, mais de 20%. E a meningite quando não mata, deixa sequelas, como surdez, perda de membros, lesões no sistema nervoso central Karoliny Veronesi Pediatra

“A principal prevenção da meningite é a vacinação. Não existe outra forma de prevenção. Temos alguns sorotipos de meningite e os principais no Brasil são o tipo B (49%) e tipo C (41%), o restante fica com o AWY”, disse Karoliny Veronesi.

A vacina contra a meningite B (meningocócica B) não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para a população geral, sendo encontrada atualmente apenas na rede particular. O SUS oferece proteção contra os tipos C e AWY.

