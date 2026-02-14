Carnaval de Vitória

Como foi o primeiro dia de desfiles das escolas da Série Ouro no Sambão

Na sexta-feira (13), as escolas Unidos de Barreiros, Chega Mais, Independente de Eucalipto, Tradição Serrana e Independentes de São Torquato mostraram toda a beleza carnavalesca para tentar vaga no Grupo Especial 2027

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 10:14

Independente de Eucalipto desfilou no Grupo Ouro neste final de semana Crédito: Divulgação | PMV | Marcos Salles

O brilho voltou a tomar conta do Sambão do Povo na noite de sexta-feira (13) com o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro do Carnaval de Vitória 2026. Cinco das dez agremiações do antigo grupo de acesso passaram pela avenida e a festa durou até a madrugada.

É a primeira vez que as agremiações da Série Ouro desfilam em fim de semana separado do Grupo Especial. Com o tempo de 55 minutos, a Unidos de Barreiros, Chega Mais, Independente de Eucalipto, Tradição Serrana e Independentes de São Torquato mostraram toda a beleza carnavalesca para tentar uma vaga no Grupo Especial 2027. Veja o que cada escoa levou para a avenida:

Unidos de Barreiros

Quem abriu o primeiro dia de desfiles da Série Ouro foi a Unidos de Barreiros, que contou com 600 componentes divididos em 13 alas e com duas alegorias. O enredo "Baobá: A Árvore da Vida" retratou a reflexão sobre a ancestralidade africana e sua profunda influência na formação cultural brasileira, especialmente no Nordeste.

A árvore Baobá, que aparece no título do tema da escola, faz a alusão durante o enredo de como a árvore cria raízes profundas em solos áridos, assim como o povo nordestino também tira força da escassez. A preservação da identidade pela oralidade, religião e tradiação popular foram retratados.

Abrindo os desfiles da série Ouro desta sexta-feira (13), a Unidos de Barreiros levou para a avenida, através do enredo "Baobá: A Árvore da Vida" 1 de 3

Chega Mais

Segunda a desfilar, a Chega Mais teve a participação de 600 componentes, divididos em 19 alas, três alegorias, dois tripés e um pede passagem.

O enredo "Iabassés, cozinhando para os orixás, voduns e inkices o alimento sagrado” falou sobre a figura das Iabassés. Elas são mulheres escolhidas pelos próprios orixás para guardar e transmitir a sabedoria de transformar grãos, vegetais, caças, minerais e especiarias em alimentos sagrados, além das Yaôs e Ebomis, responsáveis por um conhecimento ancestral que atravessa gerações.

Chega Mais foi a segunda escola a entrar na avenida nesta sexta-feira (13), contando o enredo "Iabassés, cozinhando para os orixás, voduns e inkices o alimento sagrado". 1 de 3

Independente de Eucalipto

A Independente de Eucalipto foi a terceira a entrar no Sambão, levando 900 componentes, divididos em 17 alas, duas alegorias, um tripé e um pede passagem. O enredo "A cura além das areias da cidade saúde" abordou rituais ancestrais, baseados na espiritualidade e na observação da natureza, até os avanços da ciência moderna, evidenciando que o conhecimento humano evolui sem romper com suas raízes.

Durante o desfile, representações como de curandeiro, xamã, benzedeiro, sacerdote, médico e cientista foram apresentadas como diferentes expressões de uma mesma missão: proteger a vida e restaurar o equilíbrio humano.

Independente de Eucalipto foi a terceira escola a entrar na avenida nesta sexta-feira (13) 1 de 3

Tradição Serrana

Com o enredo "A Cor da Liberdade é Preta - O Legado de Queimado", que tem como eixo central a Revolta de Queimado, ocorrida em 1849 e liderada por Chico Prego, a Tradição Serrana foi a quarta a passar pela avenida. A escola contou com 450 componentes, divididos em 17 alas e uma alegoria.

Durante o desfile, os integrantes da agremiação revisitaram os levantes de pessoas escravizadas no Espírito Santo, resgatando uma narrativa historicamente silenciada e reafirmando o protagonismo da população negra na luta por liberdade.

Tradição Serrana desfilou com o enredo "A Cor da Liberdade é Preta - O Legado de Queimado" 1 de 3

Independente de São Torquato

Com o enredo "Ewê Ossain, plantas que curam o corpo e a alma", a Independente de São Torquato entrou no Sambão para disputar a vaga no Grupo Especial em 2027. A agremiação falou sobre os povos detentores dos conhecimentos curativos das plantas que, através de seus antepassados, adentram a mata, colhendo ervas e preparando seus unguentos e garrafadas, comercializadas em beiras de estradas e feiras.

Mesmo diante da baixa de componentes e de fantasias, a escola conseguiu retratar os povos detentores dos conhecimentos curativos das plantas.

Independente de São Torquato apostou no enredo "Ewê Ossain, plantas que curam o corpo e a alma" para a disputa do título. 1 de 2

2º dia de desfiles da Série Ouro

Neste sábado (14), as agremiações que vão brilhar na passarela serão a União Jovem de Itacibá, Mocidade da Praia, Império de Fátima e Mocidade Serrana. Os foliões interessados em acompanhar as apresentações que começam às 21h no Sambão do Povo podem aproveitar a arquibancada de forma gratuita.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta