Se cuida

Carnaval e diabetes: veja como curtir a folia sem perder o controle da glicemia

Planejamento e monitoramento são aliados para aproveitar o feriado com segurança

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:29

Cuidados simples ajudam a manter o diabetes sob controle no Carnaval Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

O Carnaval é sinônimo de calor intenso, longas caminhadas, alteração da rotina alimentar e, muitas vezes, consumo de bebida alcoólica. Para pessoas com diabetes, esses fatores podem provocar oscilações importantes da glicemia, aumentando o risco de hipoglicemia, hiperglicemia e desidratação.

A boa notícia é que é possível curtir o Carnaval mesmo com a doença. Com planejamento, monitoramento da glicemia e alguns cuidados simples, dá para aproveitar blocos, desfiles ou o descanso do feriado sem comprometer a saúde.

Pensando nisso, a Dra. Thaisa Helena de Paula, endocrinologista do Dr.consulta, ajuda a entender os principais riscos do Carnaval para pessoas com diabetes e como manter o controle glicêmico durante a folia. Confira!

Carnaval pode desregular a glicemia

Durante o Carnaval, é comum ficar muitas horas sem comer, aumentar o gasto energético, consumir álcool e reduzir a ingestão de água. Essa combinação favorece tanto quedas bruscas de glicose (hipoglicemia) quanto elevações da glicemia, principalmente em pessoas que usam insulina ou medicamentos hipoglicemiantes.

Cuidados essenciais com bebida alcoólica

Pessoas diabéticas podem consumir bebidas alcoólicas, mas com cautela. O álcool interfere no metabolismo da glicose e pode causar hipoglicemia tardia, principalmente quando ingerido em jejum. Por isso, há cuidados essenciais, tais como:

Nunca beba sem se alimentar antes;

Intercale cada dose de álcool com água;

Evite drinks adoçados, licores, caipirinhas, bebidas açucaradas em geral ou energéticos;

Prefira bebidas com menos açúcar, como vinho seco, gin tônica com água tônica zero ou cervejas light/low carb;

Respeite seus limites.

Hipoglicemia tardia: o risco oculto

O álcool reduz a capacidade do fígado de liberar glicose no sangue. Por isso, a hipoglicemia pode surgir entre 6 e 24 horas após o consumo, inclusive durante o sono. Além disso, os sintomas podem ser confundidos com embriaguez, atrasando o socorro. Em pessoas com diabetes tipo 1, essa combinação pode evoluir para cetoacidose diabética.

Regra de ouro: álcool nunca deve substituir refeições.

Lanches práticos ajudam a evitar longos períodos em jejum durante a festa Crédito: Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock

Alimentação no Carnaval: não fique horas em jejum

Ficar sem comer por muito tempo é um dos principais fatores de risco para hipoglicemia durante a folia. Pessoas com diabetes podem optar por:

Refeições leves antes de sair;

Lanches práticos para levar na bolsa ou mochila, como frutas, sanduíche integral, castanhas e barrinhas de cereal sem açúcar.

Evite exagerar em alimentos muito gordurosos ou ricos em açúcar, comuns em festas de rua. O foco não é restrição, e sim regularidade alimentar.

Monitorização da glicemia: não relaxe no controle

Mesmo fora da rotina, medir a glicemia continua sendo essencial. Isso deve ser feito:

Antes de sair de casa;

Durante a festa, especialmente se houver esforço físico;

Após consumo de álcool;

Antes de dormir.

Se você usa sensor de glicose, fique atento aos alarmes e tendências. Tenha sempre um carboidrato de ação rápida para emergências.

Insulina e medicamentos: atenção à logística

Quem usa insulina ou medicamentos para diabetes deve se organizar antes de sair:

Transporte os medicamentos corretamente, protegidos do calor;

Leve insumos extras;

Nunca ajuste doses por conta própria para “compensar” excessos.

O calor pode reduzir a eficácia da insulina quando armazenada de forma inadequada.

Planejamento é a chave para aproveitar com segurança

Ter diabetes não significa ficar de fora do Carnaval. Significa planejar, observar o corpo e respeitar limites. Com alimentação regular, hidratação adequada, controle glicêmico e uso correto dos medicamentos, é possível aproveitar a folia sem intercorrências.

Por Hiorran Santos

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta