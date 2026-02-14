No Carnaval do interior do ES, nada se perde, tudo se transforma

Mestre-sala e porta-bandeira da Unidos da Macrina desfilam no Carnaval de Alfredo Chaves em 2025. Crédito: Dirceu Cetto

A Escola de Samba Unidos da Macrina, que se apresenta neste sábado (14), às 19h, em Alfredo Chaves, vai desfilar com diversas alas e alegorias produzidas com materiais reutilizados de escolas de samba da Grande Vitória que desfilaram no último final de semana no Sambão do Povo.



Integrantes da Macrina e da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio do Recicla Folia, estiveram na sexta-feira (6) no Sambão do Povo, para arrecadar fantasias e materiais deixados pelos foliões que desfilaram nas escolas de samba naquela noite.

Com o trabalho realizado ao longo de toda a noite, foram obtidas fantasias e alegorias para Alfredo Chaves. Ao longo da semana, as peças passaram por ajustes e customizações feitas por costureiras e artesãs do município, preparando o material para o desfile da escola neste sábado.

Além dos itens reaproveitados, a agremiação também utiliza estruturas e adereços produzidos pela sua própria equipe. As fantasias são doadas para quem tem interesse em desfilar na escola.

Com cerca de 40 anos de história, a Escola de Samba Unidos da Macrina é uma das principais atrações do Carnaval alfredense. Nascida no bairro Macrina, a agremiação reúne moradores e foliões em desfiles marcados por ritmo, cor e forte participação comunitária.

Ao longo das décadas, a escola se consolidou como símbolo da cultura popular local, valorizando histórias, identidades e a força do samba como expressão de pertencimento e resistência. Seus ensaios e apresentações mantêm viva a tradição e fortalecem o Carnaval como uma festa plural e acolhedora no município.

