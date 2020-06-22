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"São João nas Montanhas"

Prefeitura notifica Sesc após divulgação de festa em Domingos Martins

Festa junina foi divulgada pelo Sesc nas redes sociais; todos os posts foram apagados a pedido da prefeitura, que determinou a suspensão do evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 17:16

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 17:16

Sede da Prefeitura de Domingos Martins
Sede da Prefeitura de Domingos Martins Crédito: Divulgação / Prefeitura Domingos Martins
Prefeitura notifica Sesc após divulgação de festa em Domingos Martins
A Prefeitura de Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, notificou o Serviço Social do Comércio (Sesc) após o órgão divulgar na última quarta-feira (17) o acontecimento de uma festividade junina, denominada "São João nas Montanhas". A divulgação do evento causou revolta nas redes sociais e muitos internautas alegaram irresponsabilidade do Sesc ao realizar uma festa em meio à pandemia pelo novo coronavírus.
O evento estava previsto para acontecer nos dias 27 e 28 de junho. Na notificação, a prefeitura determinou a suspensão imediata da festa. Também foi estipulado que o Sesc retirasse das redes sociais as propagandas referentes ao "São João nas Montanhas", o que, após apuração da reportagem de A Gazeta, foi constatado que foi prontamente feito.

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No último sábado, (20), o Sesc chegou a fazer uma nova postagem alegando ter autorização para realizar o evento, informação que foi negada pela prefeitura. "Diferente do que foi falsamente divulgado, a prefeitura esclarece que em nenhum momento autorizou a realização da festa. A Covid-19 é uma doença que não tem cura comprovada e a principal medida de combate contra ela ainda é o isolamento social, evitando aglomerações", diz o comunicado. (veja abaixo)
O texto diz, ainda, que a divulgação e a posterior realização da festa seria não apenas uma violação das regras que proíbem eventos, determinadas em decretos estaduais e municipais, mas também uma afronta a todas as pessoas que têm se esforçado até agora para seguir as medidas de segurança e "não desistir dessa luta".
Por fim, a Prefeitura de Domingos Martins relembrou as mais de 1,3 mil pessoas que já morreram no Estado por conta do coronavírus, e diz que repudia a decisão do Sesc pensando justamente nas famílias que perderam seus entes queridos. "Afirmamos que vamos continuar fiscalizando o local, para garantir que o evento não ocorra", diz a nota.

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A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria do órgão e conversou brevemente com Marcelo Bethônico, gerente de Turismo e Eventos do Sesc. Ele alegou que o serviço entende a atitude da prefeitura e que em momento algum o Sesc quis criar algum tipo de dificuldade ou uma situação como essa, "um grande mal-entendido".
"Respeitamos a posição da prefeitura, somos a favor de não ter grandes eventos, era um simples jantar. O hotel está aberto em uma capacidade reduzida de 100 pessoas, iríamos fazer um jantar temático como foi feito no Dia dos Namorados, mas acho que entenderam de forma errada. Temos a obrigação de respeitar todos os protocolos e eventos, e assim o faremos", concluiu o gerente.

"ESPANTOSO", DISSE SECRETÁRIO

Além da polêmica nas redes sociais, a divulgação do evento na última semana também causou espanto no secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo, Álvaro Duboc. Na ocasião, Álvaro destacou que a decisão do Sesc de fazer o evento era espantosa e contraditória, já que o governo do Estado está há três meses discutindo com a sociedade e com o setor produtivo  onde a Federação do Comércio, que administra o serviço, tem participado  sobre estratégias de enfrentamento à pandemia pelo novo coronavírus.
"Sabemos que o mundo inteiro não é diferente do Espírito Santo. O setor mais atingido é a atividade comercial, e é exatamente o serviço do comércio, uma estrutura de setor comercial, que vai em uma direção contrária ao que todos os estudos, orientações de médicos, epidemiologistas, indicam: que é um momento de ficar em casa e evitar ambientes coletivos e atividades sociais", retrucou.

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