Moradores registram gelo e temperatura de 3°C na Região Serrana do ES

Termômetro marcou 5°C nesta segunda (22), em Domingos Martins Crédito: Angélica / Internauta

O inverno chegou e já no terceiro dia da nova estação a região Serrana do Espírito Santo registrou temperaturas baixas e gelo. Quem mora nas montanhas capixabas precisou reforçar o cobertor para aguentar o frio nesta segunda-feira (22). Em Domingos Martins , tradicional cartão postal na Região Serrana do Estado, os termômetros de moradores chegaram a marcar 5 °C. Já em Santa Maria de Jetibá, a temperatura chegou a 3 °C .

Moradora da localidade de Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, Neusa Berger conta que precisou pegar mais cobertores durante a madrugada para aguentar o frio na região. Pela manhã, ela registrou em vídeo as pedras de gelo no para-brisa do carro.

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"Sem condição. Muito frio, muito mesmo. Eu estava saindo de casa para trabalhar, às 6h50 da manhã, quando vi meu carro cheio de gelo. Há duas semanas marcamos 5 °C aqui. Mas hoje estava mais frio, 3?°C. Tive que levantar de noite para pegar mais coberta, porque estava muito frio", contou.

FRIO TAMBÉM EM OUTRAS CIDADES

Procurada pela reportagem para comentar as temperaturas registradas pelos internautas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que não possui estação meteorológica em Santa Maria de Jetibá, nem em Domingos Martins, logo não consegue medir a temperatura nessas cidades. Por conta disso, a temperatura mínima desta segunda no Espírito Santo, nas estações do Inmet, foi de 9,1 °C, em Venda Nova do Imigrante.

Ainda de acordo com o Inmet, também fez muito frio em Muniz Freire (11,4 °C), Afonso Claudio (12,1 °C) e Santa Teresa (14,1 °C). "O recorde de junho continua sendo 8,6 °C no dia 2/06, e o recorde do ano foi de 7,3 °C em 28/05, ambas em Venda Nova do Imigrante", diz a nota do instituto de meteorologia.

FRIO DEVE CONTINUAR NA REGIÃO SERRANA

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a terça-feira (23) terá predomínio de sol em todo Espírito Santo, mas as temperaturas vão seguir baixas nas montanhas. Na Região Serrana, nas áreas altas, a mínima prevista é de 5 °C e máxima de 24 °C. Já nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens e não chove. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.