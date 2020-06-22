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Muito frio!

Moradores registram gelo e temperatura de 3°C na Região Serrana do ES

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Venda Nova do Imigrante, Muniz Freire e Santa Teresa também registraram temperaturas baixas nesta segunda-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 12:51

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 12:51

Termômetro marcou 5° nesta segunda (22), em Domingos Martins
Termômetro marcou 5°C nesta segunda (22), em Domingos Martins Crédito: Angélica / Internauta
O inverno chegou e já no terceiro dia da nova estação a região Serrana do Espírito Santo registrou temperaturas baixas e gelo. Quem mora nas montanhas capixabas precisou reforçar o cobertor para aguentar o frio nesta segunda-feira (22). Em Domingos Martins, tradicional cartão postal na Região Serrana do Estado, os termômetros de moradores chegaram a marcar 5 °C. Já em Santa Maria de Jetibá, a temperatura chegou a 3 °C .
Moradora da localidade de Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, Neusa Berger conta que precisou pegar mais cobertores durante a madrugada para aguentar o frio na região. Pela manhã, ela registrou em vídeo as pedras de gelo no para-brisa do carro.
"Sem condição. Muito frio, muito mesmo. Eu estava saindo de casa para trabalhar, às 6h50 da manhã, quando vi meu carro cheio de gelo. Há duas semanas marcamos 5 °C aqui. Mas hoje estava mais frio, 3?°C. Tive que levantar de noite para pegar mais coberta, porque estava muito frio", contou.

FRIO TAMBÉM EM OUTRAS CIDADES

Procurada pela reportagem para comentar as temperaturas registradas pelos internautas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que não possui estação meteorológica em Santa Maria de Jetibá, nem em Domingos Martins, logo não consegue medir a temperatura nessas cidades. Por conta disso, a temperatura mínima desta segunda no Espírito Santo, nas estações do Inmet, foi de 9,1 °C, em Venda Nova do Imigrante.
Ainda de acordo com o Inmet, também fez muito frio em Muniz Freire (11,4 °C), Afonso Claudio (12,1 °C) e Santa Teresa (14,1 °C). "O recorde de junho continua sendo 8,6 °C no dia 2/06, e o recorde do ano foi de 7,3 °C em 28/05, ambas em Venda Nova do Imigrante", diz a nota do instituto de meteorologia.

FRIO DEVE CONTINUAR NA REGIÃO SERRANA

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a terça-feira (23) terá predomínio de sol em todo Espírito Santo, mas as temperaturas vão seguir baixas nas montanhas. Na Região Serrana, nas áreas altas, a mínima prevista é de 5 °C e máxima de 24 °C. Já nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.
Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens e não chove. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.
Na quarta-feira, a umidade trazida pelos ventos costeiros provocam chuvas rápidas nas regiões Norte e Noroeste do Estado. Os termômetros devem ficar entre 15 °C e 30 °C. O tempo segue estável nas demais áreas, a temperatura aumenta e não há expectativa de chuva.

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