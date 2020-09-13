Prefeitura interrompe festa com aglomeração e notifica bar no Triângulo

Equipe de fiscalização realizou ação em bares na Praia do Canto Crédito: Ariel Leão

Atualização: O bar notificado se pronunciou por meio de nota na tarde deste domingo (13). A informação foi incluída no texto e o conteúdo foi atualizado às 13h36.

Vitória tem risco baixo para transmissão do vírus, de acordo com o último mapa de risco divulgado pelo governo do Estado. Contudo, as orientações para distanciamento social e a obrigatoriedade de máscara estão mantidas para a Capital. O governo estadual liberou, na última sexta (11), eventos com até 100 pessoas. O decreto, no entanto, só valerá a partir do dia 21 de setembro.

Mesmo assim, estabelecimentos vêm burlando as regras já impostas, gerando aglomerações nos locais e desrespeitando o protocolo de segurança. Por causa disso, a prefeitura, junto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar , tem realizado ações para fiscalizar estes locais, como aconteceu na noite deste sábado.

Fiscalização da prefeitura atuou na região do Triângulo das Bermudas Crédito: Internauta

Na região do Triângulo das Bermudas, onde fica o bar Embrazado, outros estabelecimentos também foram alvo de vistorias. De acordo com o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, o objetivo é garantir que estes locais estejam atendendo a população de acordo com as normas de segurança estabelecidas pelo decreto estadual.

"A gente entende o momento, a ansiedade dos estabelecimentos, mas precisamos ter uma corresponsabilidade para que não volte a ter nenhum retrocesso em relação a pandemia na cidade" Márcio Passos - Secretário de Desenvolvimento da Cidade

Segundo o secretário, em todos os bares em que as irregularidades foram verificadas, a fiscalização fez uma notificação. No caso do Embrazado havia denúncias referentes à noite anterior. No momento em que os fiscais chegaram no local, o estabelecimento estava lotado e as pessoas não usavam máscaras.

"A equipe notificou o estabelecimento e orientou que, no prazo de uma hora, o público saísse e o local fosse fechado. A partir do próximo dia útil eles já podem reabrir, desde que se adequem às normas do decreto estadual", explicou.

Estabelecimento na Praia do Canto foi fechado e notificado Crédito: Internauta

O QUE DIZ O EMBRAZADO