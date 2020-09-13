Prefeitura interrompe festa com aglomeração e notifica bar no Triângulo

Atualização: O bar notificado se pronunciou por meio de nota na tarde deste domingo (13). A informação foi incluída no texto e o conteúdo foi atualizado às 13h36.
Depois de uma madrugada de festa, com aglomeração de pessoas sem uso de máscaras, o bar Embrazado, localizado na Praia do Canto, foi notificado pela Prefeitura de Vitória e fechado na noite deste sábado (12). Uma equipe de fiscalização esteve no local e verificou que o estabelecimento descumpria os protocolos de segurança exigidos para o funcionamento durante a pandemia da Covid-19. O bar só poderá reabrir após se adequar às normas.
Vitória tem risco baixo para transmissão do vírus, de acordo com o último mapa de risco divulgado pelo governo do Estado. Contudo, as orientações para distanciamento social e a obrigatoriedade de máscara estão mantidas para a Capital. O governo estadual liberou, na última sexta (11), eventos com até 100 pessoas. O decreto, no entanto, só valerá a partir do dia 21 de setembro.
Mesmo assim, estabelecimentos vêm burlando as regras já impostas, gerando aglomerações nos locais e desrespeitando o protocolo de segurança. Por causa disso, a prefeitura, junto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, tem realizado ações para fiscalizar estes locais, como aconteceu na noite deste sábado.
Na região do Triângulo das Bermudas, onde fica o bar Embrazado, outros estabelecimentos também foram alvo de vistorias. De acordo com o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, o objetivo é garantir que estes locais estejam atendendo a população de acordo com as normas de segurança estabelecidas pelo decreto estadual.
"A gente entende o momento, a ansiedade dos estabelecimentos, mas precisamos ter uma corresponsabilidade para que não volte a ter nenhum retrocesso em relação a pandemia na cidade"
Segundo o secretário, em todos os bares em que as irregularidades foram verificadas, a fiscalização fez uma notificação. No caso do Embrazado havia denúncias referentes à noite anterior. No momento em que os fiscais chegaram no local, o estabelecimento estava lotado e as pessoas não usavam máscaras.
"A equipe notificou o estabelecimento e orientou que, no prazo de uma hora, o público saísse e o local fosse fechado. A partir do próximo dia útil eles já podem reabrir, desde que se adequem às normas do decreto estadual", explicou.
O QUE DIZ O EMBRAZADO
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Embrazado, em nova nota divulgada na tarde deste domingo (13), informou que foi notificado porque havia pessoas no local que não faziam uso de máscara e estavam descumprindo as normas de distanciamento social. O estabelecimento afirmou que entende a obrigação do uso de equipamentos de proteção de segurança, mas que em um bar com pessoas consumindo bebidas e alimentos não é possível exigir que elas usem máscaras o tempo todo. A empresa alega ainda que ressaltou em suas redes sociais que o local seria reaberto agora como bar, com formato de mesas e cadeiras.