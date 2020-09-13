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Vitória

Prefeitura interrompe festa com aglomeração e notifica bar no Triângulo

O Embrazado, que fica na Praia do Canto, em Vitória, foi orientado pelos fiscais e fechar as portas. Estabelecimento poderá reabrir quando se adequar às regras.

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 22:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 22:37
Local estava descumprimento as normas de segurança estabelecidas pelo governo estadual
Equipe de fiscalização realizou ação em bares na Praia do Canto Crédito: Ariel Leão
Atualização: O bar notificado se pronunciou por meio de nota na tarde deste domingo (13). A informação foi incluída no texto e o conteúdo foi atualizado às 13h36. 
Depois de uma madrugada de festa, com aglomeração de pessoas sem uso de máscaras, o bar Embrazado, localizado na Praia do Canto, foi notificado pela Prefeitura de Vitória e fechado na noite deste sábado (12). Uma equipe de fiscalização esteve no local e verificou que o estabelecimento descumpria os protocolos de segurança exigidos para o funcionamento durante a pandemia da Covid-19. O bar só poderá reabrir após se adequar às normas.
Vitória tem risco baixo para transmissão do vírus, de acordo com o último mapa de risco divulgado pelo governo do Estado. Contudo, as orientações para distanciamento social e a obrigatoriedade de máscara estão mantidas para a Capital. O governo estadual liberou, na última sexta (11), eventos com até 100 pessoas. O decreto, no entanto, só valerá a partir do dia 21 de setembro.
Mesmo assim, estabelecimentos vêm burlando as regras já impostas, gerando aglomerações nos locais e desrespeitando o protocolo de segurança. Por causa disso, a prefeitura, junto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, tem realizado ações para fiscalizar estes locais, como aconteceu na noite deste sábado. 

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Fiscalização da prefeitura atuou na região do Triângulo das Bermudas
Fiscalização da prefeitura atuou na região do Triângulo das Bermudas Crédito: Internauta
Na região do Triângulo das Bermudas, onde fica o bar Embrazado, outros estabelecimentos também foram alvo de vistorias. De acordo com o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, o objetivo é garantir que estes locais estejam atendendo a população de acordo com as normas de segurança estabelecidas pelo decreto estadual.
"A gente entende o momento, a ansiedade dos estabelecimentos, mas precisamos ter uma corresponsabilidade para que não volte a ter nenhum retrocesso em relação a pandemia na cidade"
Márcio Passos - Secretário de Desenvolvimento da Cidade 
Segundo o secretário, em todos os bares em que as irregularidades foram verificadas, a fiscalização fez uma notificação. No caso do Embrazado havia denúncias referentes à noite anterior. No momento em que os fiscais chegaram no local, o estabelecimento estava lotado e as pessoas não usavam máscaras. 

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"A equipe notificou o estabelecimento e orientou que, no prazo de uma hora, o público saísse e o local fosse fechado. A partir do próximo dia útil eles já podem reabrir, desde que se adequem às normas do decreto estadual", explicou. 
Estabelecimento na Praia do Canto foi fechado e notificado
Estabelecimento na Praia do Canto foi fechado e notificado Crédito: Internauta

O QUE DIZ O EMBRAZADO

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Embrazado, em nova nota divulgada na tarde deste domingo (13),  informou que foi notificado porque havia pessoas no local que não faziam uso de máscara e estavam descumprindo as normas de distanciamento social. O estabelecimento afirmou que entende a obrigação do uso de equipamentos de proteção de segurança, mas que em um bar com pessoas consumindo bebidas e alimentos não é possível exigir que elas usem máscaras o tempo todo. A empresa alega ainda que ressaltou em suas redes sociais que o local seria reaberto agora como bar, com formato de mesas e cadeiras.

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