Prédio abandonado na Beira-Mar será nova sede da Imprensa Oficial do ES

Com custo de R$ 3,7 milhões, obra da área administrativa deve ser inaugurada em julho e autarquia deixará de pagar aluguel, como faz atualmente

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:25

Prédio desativado do Ibama foi alvo de vandalismo e invasões nos últimos anos Crédito: Reprodução | PRF

Alvo de frequentes invasões após ter sido abandonado, o prédio onde funcionava o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), em Vitória, está sendo restaurado e vai abrigar a nova sede da Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO-ES). Com custo estimado em R$ 3,7 milhões, as obras da parte administrativa devem ser concluídas em julho.

O edifício foi cedido pelo órgão federal ao governo do Estado pelo prazo de 30 anos, por meio do Termo de Cessão de Uso, assinado em maio de 2024.

Além das instalações administrativas, o novo prédio contará com um museu interativo dedicado à história do Diário Oficial do Estado. O projeto do espaço está em desenvolvimento e será realizado em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) também utilizará parte do espaço do edifício, onde implantará duas salas destinadas a estudos e pesquisas.

O que faz a Imprensa Oficial? A chamada Imprensa Oficial é uma autarquia que produz, há mais de 135 anos, o Diário Oficial do Estado, veículo no qual são publicados, diariamente, leis, decretos e outros informes do governo.

De imóvel histórico a prédio alugado

Em 1948, no governo de Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, a Imprensa Oficial foi transferida para uma nova sede, na chamada Avenida Capixaba, atual Avenida Jerônimo Monteiro.

A partir de 1971, a autarquia ganhou prédio próprio na Avenida Beira-Mar, em Bento Ferreira, Vitória, bem perto de onde será a nova sede. No local, funcionou o parque gráfico até o início de 2018, período em que o Diário ainda era impresso.

O fim das edições impressas havia ocorrido um pouco antes. Em 1º de agosto de 2017 o Diário Oficial do Espírito Santo passou a ser veiculado somente na internet.

Com isso, os profissionais que atuam na autarquia foram transferidos para uma sala no 4º andar do edifício RS Trade Tower, na Praia do Canto, em Vitória. Para utilização do imóvel, que pertence à Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), foi firmado um contrato de Cessão de Uso, com pagamento mensal de R$ 12.250,00.

O imóvel da antiga sede foi cedido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) à Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), que deverá ocupar o local.

