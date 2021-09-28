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Nutricionista explica

Preço nas alturas: como substituir a carne bovina nas refeições?

Com os preços das carnes de boi estão cada vez mais altos, os brasileiros estão sendo obrigados a retirá-las da dieta. Veja como repor esse alimento no prato

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2021 às 17:52
Supermercados de Vitória: Perim, Carone, Ok e Epa
Carne bovina está com preços elevados: nutricionista lista alimentos que podem substituí-la Crédito: Isabella Arruda
Com os preços da carne bovina nas alturas, muitos brasileiros estão sendo forçados a retirar o alimento do prato. No entanto, é preciso pensar não apenas no bolso, mas no risco de deficiência nutricional. Por isso, a substituição deve ser feita de maneira correta, seguindo orientação adequada. Ao excluir da lista de compras uma carne de boi cujo quilo está custando mais de R$ 50, por exemplo, o que deve ser colocado no lugar?  A nutricionista Roberta Larica explica que, apesar do alerta redobrado para a saúde financeira, é preciso tomar cuidado com o que entra e sai do prato de cada dia na casa de uma família.
Segundo a especialista, é natural que os brasileiros parem de comprar carnes mais caras, mesmo contra a própria vontade. Durante esse processo de substituição, a nutricionista ressalta a importância de planejar as refeições.
"Costumo fazer uma planilha para organizar as refeições. Essa é uma maneira de economizar dinheiro, além de evitar o desperdício. A estratégia está baseada na educação nutricional, com variações ao longo da semana. Envolve planejamento"
Roberta Larica - Nutricionista e comentarista da CBN Vitória
Boa Mesa CBN - Carne bovina em alta: dá pra substituí-la nas refeições?
Considerando que o almoço é a principal refeição do dia, Roberta Larica sugere que as famílias iniciem o planejamento da semana no domingo. Ela explica que, com uma planilha, é possível relacionar o que foi ou será comprado de salada e carne. Assim, dá para dividir ao longo dos dias uma dieta balanceada, com opções de alimentos que estão em uma faixa de preço aceitável.
"Em termos nutricionais, não precisamos comer carne vermelha mais do que uma vez por semana. Os ovos e saladas devem entrar na dieta", comenta a nutricionista.
A previsão é que a inflação não demonstre uma desaceleração tão cedo, o que vem custando caro ao brasileiro. Visando manter a saúde em dia, mas sendo cercado pelo preço dos alimentos, veja alguns itens que podem ser usados na substituição da carne de boi. Comentarista do quadro Boa Mesa CBN, a nutricionista Roberta Larica deu algumas dicas em entrevista ao jornalista Mário Bonella, apresentador do programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória. Confira:

EXERCÍCIOS FÍSICOS

Os ovos são uma ótima opção para colocar no lugar das carnes vermelhas. Com um preço menor, pode ser comprado em maior quantidade. A nutricionista lembra que comer carne vermelha uma vez por semana é o suficiente, por isso,  os ovos podem se tornar uma alternativa.
Ao lado das carnes de boi estão as de frango. Além de serem mais baratas, elas podem ser mais saudáveis. O preço ajuda e a saúde agradece.
Grão-de-bico, quinoa e lentilha são alguns grãos que podem ser colocados no prato da família. Eles garantem valores nutricionais. Observe o preço, além da saúde.
A batata-doce pode colorir a dieta. Com valores nutricionais interessantes, ela e o inhame podem compor o prato das famílias.
A quinta e última dica desta lista envolve vida saudável. O mais indicado pelos nutricionistas é aliar uma boa alimentação com exercícios físicos. Mantenha-se ativo, correndo dos altos preços e em busca de uma vida saudável.

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