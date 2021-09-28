Preço nas alturas: como substituir a carne bovina nas refeições?

Carne bovina está com preços elevados: nutricionista lista alimentos que podem substituí-la Crédito: Isabella Arruda

Com os preços da carne bovina nas alturas, muitos brasileiros estão sendo forçados a retirar o alimento do prato. No entanto, é preciso pensar não apenas no bolso, mas no risco de deficiência nutricional. Por isso, a substituição deve ser feita de maneira correta, seguindo orientação adequada. Ao excluir da lista de compras uma carne de boi cujo quilo está custando mais de R$ 50, por exemplo, o que deve ser colocado no lugar? A nutricionista Roberta Larica explica que, apesar do alerta redobrado para a saúde financeira, é preciso tomar cuidado com o que entra e sai do prato de cada dia na casa de uma família.

Segundo a especialista, é natural que os brasileiros parem de comprar carnes mais caras, mesmo contra a própria vontade. Durante esse processo de substituição, a nutricionista ressalta a importância de planejar as refeições.

"Costumo fazer uma planilha para organizar as refeições. Essa é uma maneira de economizar dinheiro, além de evitar o desperdício. A estratégia está baseada na educação nutricional, com variações ao longo da semana. Envolve planejamento" Roberta Larica - Nutricionista e comentarista da CBN Vitória

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Considerando que o almoço é a principal refeição do dia, Roberta Larica sugere que as famílias iniciem o planejamento da semana no domingo. Ela explica que, com uma planilha, é possível relacionar o que foi ou será comprado de salada e carne. Assim, dá para dividir ao longo dos dias uma dieta balanceada, com opções de alimentos que estão em uma faixa de preço aceitável.

"Em termos nutricionais, não precisamos comer carne vermelha mais do que uma vez por semana. Os ovos e saladas devem entrar na dieta", comenta a nutricionista.

Confira: A previsão é que a inflação não demonstre uma desaceleração tão cedo, o que vem custando caro ao brasileiro. Visando manter a saúde em dia, mas sendo cercado pelo preço dos alimentos, veja alguns itens que podem ser usados na substituição da carne de boi. Comentarista do quadro Boa Mesa CBN, a nutricionista Roberta Larica deu algumas dicas em entrevista ao jornalista Mário Bonella, apresentador do programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória