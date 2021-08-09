Conheça os riscos que alimentos processados causam à sua saúde

Alimentos ultraprocessados fazem mal e podem aumentar risco de doenças Crédito: Pixabay

Um alimento processado e ultraprocessado não é necessariamente um alimento saudável. A inovação contida na comida pode não garantir um consumo que proporcione saúde. Segundo a nutricionista Roberta Larica, o consumo abusivo dos alimentos processados é prejudicial à saúde, acarretando do aumento de peso a um risco de diabetes. A especialista explica que a frequência no consumo é determinante para entender o risco provocado por esses alimentos, que vão da manteiga às balas, nuggets e macarrão instantâneo.

Your browser does not support the audio element. Boa Mesa CBN - Os riscos que os alimentos processados trazem à sua saúde

quadro Boa Mesa CBN, da Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o, da Rádio CBN Vitória , Roberta Larica lembrou que a correria no cotidiano leva à pressa na hora de comer. O momento, que deveria ser de aproveitamento com calma, gera o consumo de comidas instantâneas, rápidas e de fácil preparo. A alteração proporciona um aumento no consumo de alimentos processados.

"Alimentos processados podem gerar aumento de peso, problemas com colesterol e risco de diabetes", diz a nutricionista.

Mas o que é ruim pode ficar ainda pior. Isso porque, conforme a nutricionista, mesmo com as características ruins dos processados, esse grupo está abaixo dos ultraprocessados.

VEJA QUAIS SÃO OS GRUPOS E COMO IDENTIFICÁ-LOS

ULTRAPROCESSADOS Veio da natureza. O alimento in natura é oferecido como foi colhido ou tirado da terra. É o mais saudável possível, uma vez que não há adição de conservantes, não houve processamento. Exemplos: frutas, verduras ovos e arroz integral. Há um processamento até a chegada ao supermercado. Roberta Larica lembra que alguns processos podem diminuir o contato com bactérias ou aumentar a validade. Um alimento minimante processado não é identificado como aquele que faz mal. Exemplos: leite e arroz. Roberta Larica explica que um alimento processado conta com a adição de sal ou ingredientes que o tornam mais gostoso. É preciso ter um consumo menor desse grupo. Exemplos: pão e manteiga. São alimentos que se aproximam mais da fábrica do que da terra. Roberta Larica cita a margarina como exemplo, que é diferente da manteiga. "Não há uma fonte nutricional. De qual alimento veio aquilo?", diz a nutricionista. Eles não nutricionalmente pobres e não devem ser consumidos com muita frequência. Ex: balas, nuggets, macarrão instantâneo e margarina.

A comentarista da CBN Vitória lembra que a infância é o melhor momento para adotar bons hábitos de alimentação. Mas a idade avançada não impede uma mudança na rotina. A dica da nutricionista é colocar a mão na massa, preparar o próprio alimento para entender o que consome.

O alto risco de ingerir alimentos processados se torna ainda maior com a presença dos ultraprocessados.