Crianças na cozinha: 4 dicas para manter a alimentação saudável

LIBERDADE AOS FINAIS DE SEMANA

Roberta Larica defende que as crianças tenham contato com a cozinha. É claro, sempre com o auxílio dos adultos. "Um momento para as crianças botarem a mão na massa, prepararem um lanchinho saudável, fazerem uma pipoca. Faça comida de criança, que seja atraente, mas ainda saudável", diz. A nutricionista reforça que o exemplo dos pais é muito importante na educação alimentar dos pequenos.

Que tal ter um horário dos responsáveis com as crianças na cozinha? Estabelecer uma programação pode ser interessante. A frequência não precisa ser tão grande, mas deve existir, aconselha a nutricionista. "As crianças ficam esperando aquele momento. Se você consegue fazer isso uma ou duas vezes por semana tudo bem. Importante colocar da forma que funciona pra você."

Assim como na vida do adulto, a rotina é essencial para a educação alimentar das crianças. Além do contato com a cozinha, Roberta Larica lembra que, mesmo durante as férias, o exagero não pode ser bem-vindo. Ela lembra que trocar jantar por bolo de chocolate ou chupar um picolé antes do almoço não são boas ideias. "Coloque ordem na casa. A rotina deve ser mantida nas férias, deve haver um padrão. Exceções podem acontecer, mas não por 15 dias seguidos", explica.