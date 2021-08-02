Alimentação em dias frios: 4 dicas para manter o corpo saudável

A temperatura média abaixo dos 30ºC e alguns recordes de frio nos últimos dias têm deixado os capixabas mal-acostumados. A mudança no termômetro entre o fim de julho e o início de agosto permite uma nova rotina: o cobertor sai do armário, o casaco fica fora do cabide e, em alguns casos, a geladeira fica mais tempo aberta durante o dia. Segundo a nutricionista Roberta Larica, é natural que as pessoas procurem mais por comida em dias frios, como estão sendo os últimos no Espírito Santo.
"A tendência é que no frio a gente acabe buscando alimentos que muitas vezes são calóricos, gordurosos e açucarados como uma forma de trazer acalento para o nosso corpo", diz.
Boa Mesa CBN - Alimentação em dias frios: tudo o que você precisa saber para se manter saudável
Mas o aumento do apetite não significa, necessariamente, um ganho de peso. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o Boa Mesa CBN, da Rádio CBN Vitória, a especialista explicou que o gasto energético do corpo humano é maior durante o inverno. Ou seja, a queima de calorias aumenta.
Isso porque, segundo Roberta Larica, em dias frios a exigência do organismo para manter a temperatura corporal é maior. No entanto, é importante prestar atenção no consumo, evitando exageros. A nutricionista ressalta que a alimentação influencia na imunidade.
VEJA DICAS PARA MANTER O CORPO SAUDÁVEL
PROCURE AS FIBRAS
A primeira dica é algo que você provavelmente já tem feito nos últimos dias: procurar alimentos quentes. Roberta Larica diz que os alimentos quentes ajudam na manutenção da temperatura corporal. A digestão desses itens é facilitada. Exemplo: maçã e pera podem ir ao micro-ondas; saladas cozidas; legumes refogados; mingau de aveia no lugar do iogurte.
"Os caldos aceitam bastante variações", lembra Roberta Larica. Mas a especialista ressalta que é preciso prestar atenção nos itens que você escolhe para levar ao caldo ou sopa. "Imagine que o caldo seja o seu prato. É preciso colocar hortaliças e evitar exagero de carboidratos. Use alimentos que não alteram o gosto, mas ajudam na nutrição", explica. Exemplo: uma sopa de inhame pode levar um pouco de frango, couve-flor e abobrinha.
Alimentos que no verão eram deixados de lado agora são colocados no início da fila. Os termogênicos facilitam o aumento do metabolismo. "Esses alimentos aumentam a temperatura corporal. No calor, pode fazer com que você se sinta mal", diz Roberta Larica. Exemplos: Canela, pimenta, gengibre, além do café, chá verde e mate.
Segundo a nutricionista, essa dica vale especialmente para quem gosta de beliscar o tempo todo. "Aumentar o consumo de fibras aumenta a saciedade", afirma. Exemplo: banana com aveia; mingau com chia.