Alimentação em dias frios: 4 dicas para manter o corpo saudável

PROCURE AS FIBRAS

A primeira dica é algo que você provavelmente já tem feito nos últimos dias: procurar alimentos quentes. Roberta Larica diz que os alimentos quentes ajudam na manutenção da temperatura corporal. A digestão desses itens é facilitada. Exemplo: maçã e pera podem ir ao micro-ondas; saladas cozidas; legumes refogados; mingau de aveia no lugar do iogurte.

"Os caldos aceitam bastante variações", lembra Roberta Larica. Mas a especialista ressalta que é preciso prestar atenção nos itens que você escolhe para levar ao caldo ou sopa. "Imagine que o caldo seja o seu prato. É preciso colocar hortaliças e evitar exagero de carboidratos. Use alimentos que não alteram o gosto, mas ajudam na nutrição", explica. Exemplo: uma sopa de inhame pode levar um pouco de frango, couve-flor e abobrinha.

Alimentos que no verão eram deixados de lado agora são colocados no início da fila. Os termogênicos facilitam o aumento do metabolismo. "Esses alimentos aumentam a temperatura corporal. No calor, pode fazer com que você se sinta mal", diz Roberta Larica. Exemplos: Canela, pimenta, gengibre, além do café, chá verde e mate.