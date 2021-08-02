Três cidades do ES registram recorde de frio do ano nesta segunda

Ainda segundo o Incaper, as temperaturas permanecem amenas ao longo da semana em todas as regiões capixabas. Na próxima quarta-feira (4), a passagem de uma nova frente fria vai retardar o aumento gradativo das temperaturas mínimas e ajudar o frio a permanecer no Estado. Há previsão de chuva fraca e o tempo deve ficar instável até sábado (7).