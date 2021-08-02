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Abaixo de 10°C

Três cidades do ES registram recorde de frio do ano nesta segunda

Iúna, Venda Nova do Imigrante e Cachoeiro de Itapemirim registraram a menor temperatura do ano. Veja as temperaturas em outras cidades

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 13:23

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

02 ago 2021 às 13:23
Frio muda paisagens na Grande Vitória. Pedestre tentam se proteger do frio. Av. Reta da Penha, Vitória.
Pedestre tentam se proteger do frio na Av. Reta da Penha, Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini
Agosto começou indicando que manterá o frio dos últimos dias de julho. Nesta segunda-feira (2), pelo menos três cidades do Espírito Santo registraram as menores temperaturas do ano. Em algumas cidades, os termômetros ficaram abaixo dos 10 °C e, mesmo em cidades da Grande Vitória e da região Norte, as temperaturas não ultrapassaram os 15 °C.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a cidade de Iúna, no Caparaó capixaba, registrou mínima de 6,6 °C, temperatura que é  0,9 °C inferior à que foi registrada no dia 16 de junho. Já em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, os termômetros marcaram 5,7 °C, valor ficou 0,9 °C abaixo do marcado em 2 de julho. No distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, os termômetros registraram 8,8 °C, 1,9 °C inferior ao observado em 5 de julho.
Em Santa Teresa, os termômetros também ficaram a baixo dos 10 °C. E na localidade de Aracê, em Domingos Martins, a estação meteorológica do Incaper registrou 4 °C, temperatura que é muito próxima aos 3,8 °C marcados em 5 de julho, o dia mais frio do ano no Espírito Santo. 

SEMANA SERÁ DE FRIO

Ainda segundo o Incaper, as temperaturas permanecem amenas ao longo da semana em todas as regiões capixabas. Na próxima quarta-feira (4), a passagem de uma nova frente fria vai retardar o aumento gradativo das temperaturas mínimas e ajudar o frio a permanecer no Estado. Há previsão de chuva fraca e o tempo deve ficar instável até sábado (7).

 AS TEMPERATURAS NESTA SEGUNDA-FEIRA (2)

  • Alfredo Chaves (Inmet): 14,5 °C
  • Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 8,8 °C
  • Aracê, Domingos Martins (Incaper): 4,0 °C 
  • Iúna (Incaper): 6,6 °C
  • Linhares (Inmet): 15,2 °C
  • Presidente Kennedy (Inmet): 12,7 °C
  • São Mateus (Inmet): 15,2 °C
  • Santa Teresa (Inmet) 9,5 °C
  • Venda Nova do Imigrante (Inmet): 5,7 °C
  • Vitória (Inmet): 14,6 °C
  • Vila Velha (Inmet): 15,1 °C

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