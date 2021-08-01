Almoço de domingo

Canelone de abóbora com molho de parmesão e ervas: veja receita

Reconfortante, essa massa é um ótimo acompanhamento para carnes e vale como prato principal se o cardápio for vegetariano

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Canelones de abóbora com molho cremoso de queijo e ervas
Os canelones ficam prontos em aproximadamente 40 minutos Crédito: Nestlé/Divulgação
Canelones ao forno, recheados com creme de abóbora bem temperadinho e cobertos com um molho encorpado à base de parmesão e ervas aromáticas. Deu vontade? Pois veja como a receita desse prato é simples e inspire-se nela para um almoço delicioso no domingo. Essa massa é um bom acompanhamento para carnes, e quem é vegetariano pode servir como principal.   

CANELONE DE ABÓBORA COM MOLHO CREMOSO

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 250g de massa para lasanha
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 500g de abóbora em cubos cozida
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • 2 colheres (sopa) de cebolinha verde picada
  • 2 colheres (sopa) de tomilho fresco picado
  • 2 colheres (sopa) de manjericão picado
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 lata de creme de leite 
  • 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO: 
  1. Cozinhe a massa de acordo com as instruções da embalagem e coloque em um recipiente com água fria até o momento de montar. Reserve.
  2. Em uma panela, derreta a manteiga e acrescente a abóbora, a salsa e o sal.
  3. Misture e mantenha em fogo baixo até que a abóbora comece a se desmanchar.
  4. Recheie as massas de lasanha com a abóbora, colocando um pouco de recheio no centro da massa. Enrole-as como canelone e reserve.
  5. Em uma panela, derreta um pouco mais de manteiga e refogue a cebola.
  6. Retire do fogo, acrescente salsa, cebolinha, tomilho, manjericão, sal, creme de leite e queijo parmesão.
  7. Misture bem e forre o fundo de um recipiente refratário grande com um pouco desse molho.
  8. Distribua sobre esse fundo os canelones reservados e cubra com o restante do molho.
  9. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida.
Fonte: Nestlé.

