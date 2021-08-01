Canelone de abóbora com molho de parmesão e ervas: veja receita

Canelones ao forno, recheados com creme de abóbora bem temperadinho e cobertos com um molho encorpado à base de parmesão e ervas aromáticas. Deu vontade? Pois veja como a receita desse prato é simples e inspire-se nela para um almoço delicioso no domingo. Essa massa é um bom acompanhamento para carnes, e quem é vegetariano pode servir como principal.
CANELONE DE ABÓBORA COM MOLHO CREMOSO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 250g de massa para lasanha
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 500g de abóbora em cubos cozida
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 cebola picada
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
- 2 colheres (sopa) de cebolinha verde picada
- 2 colheres (sopa) de tomilho fresco picado
- 2 colheres (sopa) de manjericão picado
- 1 colher (chá) de sal
- 1 lata de creme de leite
- 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe a massa de acordo com as instruções da embalagem e coloque em um recipiente com água fria até o momento de montar. Reserve.
- Em uma panela, derreta a manteiga e acrescente a abóbora, a salsa e o sal.
- Misture e mantenha em fogo baixo até que a abóbora comece a se desmanchar.
- Recheie as massas de lasanha com a abóbora, colocando um pouco de recheio no centro da massa. Enrole-as como canelone e reserve.
- Em uma panela, derreta um pouco mais de manteiga e refogue a cebola.
- Retire do fogo, acrescente salsa, cebolinha, tomilho, manjericão, sal, creme de leite e queijo parmesão.
- Misture bem e forre o fundo de um recipiente refratário grande com um pouco desse molho.
- Distribua sobre esse fundo os canelones reservados e cubra com o restante do molho.
- Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida.
Fonte: Nestlé.