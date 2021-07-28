Aprenda a fazer ratatouille, um clássico da cozinha francesa

Para começar, corte as berinjelas em rodelas de cerca de 2 cm. Coloque-as sobre uma peneira grande ou mesmo sobre um escorredor de macarrão e coloque um pouco de sal sobre as rodelas. Isso ajudará a tirar um pouco do líquido da berinjela.

Corte a abobrinha, os pimentões, a cebola e os tomates também em rodelas. Na receita indicamos cinco tomates e duas cebolas, porém aqui corte em rodelas apenas três tomates e uma cebola (o restante será utilizado para o próximo passo).



Pique o alho bem miudinho. Pique também os dois tomates restantes e a cebola, tudo bem pequeno.



Molho: em uma panela, aqueça um pouco de azeite e refogue o alho. Em seguida, acrescente a cebola e deixe refogar.



Junte os tomates picados e refogue mais um pouco. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Adicione um pouco de água, até cobrir o refogado e deixe ferver. Finalize com as folhas de manjericão.

Coloque o molho em uma travessa de tamanho pequeno – seus legumes devem ficar apertadinhos mesmo.



Separe as suas berinjelas, lave-as em água corrente, retire o sal excedente e seque-as com um papel toalha.



Montagem: vá colocando os legumes de pé, intercalando uma rodela de berinjela, uma de abobrinha, uma de tomate, uma de pimentão e uma de cebola. Faça isso até fechar todos os espaços da travessa – se sobrar algum espaço, coloque rodelas de legumes entre eles, para que fique tudo bem juntinho.



Para finalizar, tempere os legumes com sal e pimenta moída na hora. Espalhe alguns ramos de alecrim sobre os legumes e regue-os com um fio de azeite.



Tampe com papel laminado e leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 20 minutos.

