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Leve e saboroso

Aprenda a fazer ratatouille, um clássico da cozinha francesa

Feito apenas com vegetais, o prato é uma boa opção de prato principal ou acompanhamento para quem não consome proteína animal

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 16:28

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

28 jul 2021 às 16:28
Ratatouille
O ratatouille é um prato clássico da culinária francesa Crédito: Brastemp/Divulgação
Se você nunca comeu um ratatouille, provavelmente já ouviu falar do prato graças àquele famoso filme de animação infantil da Disney, "Ratatouille" (2007). Trata-se de uma receita clássica da culinária francesa, à base de legumes, e está presente no menu de grandes restaurantes ao redor do mundo. 
Um ratatouille é composto basicamente por berinjela, abobrinha, pimentões, tomate e cebola, e seu preparo é bastante simples. Pode ser prato principal - e aí vai uma boa dica para vegetarianos e veganos - e acompanhamento, ou até mesmo servir de recheio para tortas e crepes. 

RATATOUILLE

INGREDIENTES:
  • 1 berinjela
  • 1 abobrinha
  • 1 pimentão vermelho
  • 1 pimentão amarelo
  • 5 tomates
  • 2 cebolas
  • 1 maço de manjericão
  • 1 maço de alecrim
  • 2 dentes de alho
  • Azeite de oliva
  • Sal e pimenta a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Para começar, corte as berinjelas em rodelas de cerca de 2 cm. Coloque-as sobre uma peneira grande ou mesmo sobre um escorredor de macarrão e coloque um pouco de sal sobre as rodelas. Isso ajudará a tirar um pouco do líquido da berinjela.
  2. Corte a abobrinha, os pimentões, a cebola e os tomates também em rodelas. Na receita indicamos cinco tomates e duas cebolas, porém aqui corte em rodelas apenas três tomates e uma cebola (o restante será utilizado para o próximo passo).
  3. Pique o alho bem miudinho. Pique também os dois tomates restantes e a cebola, tudo bem pequeno.
  4. Molho: em uma panela, aqueça um pouco de azeite e refogue o alho. Em seguida, acrescente a cebola e deixe refogar.
  5. Junte os tomates picados e refogue mais um pouco. Tempere com sal e pimenta a gosto.
  6. Adicione um pouco de água, até cobrir o refogado e deixe ferver. Finalize com as folhas de manjericão.
  7. Coloque o molho em uma travessa de tamanho pequeno – seus legumes devem ficar apertadinhos mesmo.
  8. Separe as suas berinjelas, lave-as em água corrente, retire o sal excedente e seque-as com um papel toalha.
  9. Montagem: vá colocando os legumes de pé, intercalando uma rodela de berinjela, uma de abobrinha, uma de tomate, uma de pimentão e uma de cebola. Faça isso até fechar todos os espaços da travessa – se sobrar algum espaço, coloque rodelas de legumes entre eles, para que fique tudo bem juntinho.
  10. Para finalizar, tempere os legumes com sal e pimenta moída na hora. Espalhe alguns ramos de alecrim sobre os legumes e regue-os com um fio de azeite.
  11. Tampe com papel laminado e leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 20 minutos. 
Fonte: Brastemp. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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