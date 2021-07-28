Aprenda a fazer ratatouille, um clássico da cozinha francesa

Se você nunca comeu um ratatouille, provavelmente já ouviu falar do prato graças àquele famoso filme de animação infantil da Disney, "Ratatouille" (2007). Trata-se de uma receita clássica da culinária francesa, à base de legumes, e está presente no menu de grandes restaurantes ao redor do mundo.
Um ratatouille é composto basicamente por berinjela, abobrinha, pimentões, tomate e cebola, e seu preparo é bastante simples. Pode ser prato principal - e aí vai uma boa dica para vegetarianos e veganos - e acompanhamento, ou até mesmo servir de recheio para tortas e crepes.
RATATOUILLE
INGREDIENTES:
- 1 berinjela
- 1 abobrinha
- 1 pimentão vermelho
- 1 pimentão amarelo
- 5 tomates
- 2 cebolas
- 1 maço de manjericão
- 1 maço de alecrim
- 2 dentes de alho
- Azeite de oliva
- Sal e pimenta a gosto
MODO DE PREPARO:
- Para começar, corte as berinjelas em rodelas de cerca de 2 cm. Coloque-as sobre uma peneira grande ou mesmo sobre um escorredor de macarrão e coloque um pouco de sal sobre as rodelas. Isso ajudará a tirar um pouco do líquido da berinjela.
- Corte a abobrinha, os pimentões, a cebola e os tomates também em rodelas. Na receita indicamos cinco tomates e duas cebolas, porém aqui corte em rodelas apenas três tomates e uma cebola (o restante será utilizado para o próximo passo).
- Pique o alho bem miudinho. Pique também os dois tomates restantes e a cebola, tudo bem pequeno.
- Molho: em uma panela, aqueça um pouco de azeite e refogue o alho. Em seguida, acrescente a cebola e deixe refogar.
- Junte os tomates picados e refogue mais um pouco. Tempere com sal e pimenta a gosto.
- Adicione um pouco de água, até cobrir o refogado e deixe ferver. Finalize com as folhas de manjericão.
- Coloque o molho em uma travessa de tamanho pequeno – seus legumes devem ficar apertadinhos mesmo.
- Separe as suas berinjelas, lave-as em água corrente, retire o sal excedente e seque-as com um papel toalha.
- Montagem: vá colocando os legumes de pé, intercalando uma rodela de berinjela, uma de abobrinha, uma de tomate, uma de pimentão e uma de cebola. Faça isso até fechar todos os espaços da travessa – se sobrar algum espaço, coloque rodelas de legumes entre eles, para que fique tudo bem juntinho.
- Para finalizar, tempere os legumes com sal e pimenta moída na hora. Espalhe alguns ramos de alecrim sobre os legumes e regue-os com um fio de azeite.
- Tampe com papel laminado e leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 20 minutos.
Fonte: Brastemp. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.