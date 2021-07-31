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Aprenda a fazer sopa cremosa de espinafre com massa folhada

Inspirada em uma receita famosa do lendário chef francês Paul Bocuse, a apresentação do prato impressiona pela elegância

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

31 jul 2021 às 02:00
Sopa creme de espinafre com massa folhada
A textura crocante também é um ponto alto da receita Crédito: Italac/Divulgação
Pensando em servir uma sopinha mas quer impressionar à mesa? Então capriche na apresentação dessa sopa cremosa de espinafre que, coberta com massa folhada, fica crocante e super elegante. O preparo rende duas porções e não leva mais do que 40 minutos. 

SOPA CREMOSA DE ESPINAFRE COM MASSA FOLHADA

Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 xícara (chá) de leite semidesnatado
  • 1 maço de espinafre aferventado e picado
  • 4 colheres (sopa) de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 1 embalagem de massa folhada laminada
  • 1 gema para pincelar
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Lave o espinafre, coloque em uma panela, tampe e leve ao fogo por cerca de três minutos ou até murchar. 
  2. Retire do fogo, passe por um espremedor de batata para drenar o excesso do líquido, pique e reserve.
  3. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até murchar. 
  4. Junte o espinafre e a farinha de trigo, refogando por mais dois ou três minutos. 
  5. Acrescente o leite, o sal e a pimenta-do-reino a gosto e cozinhe mexendo sem parar por mais quatro minutos ou até engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar.
  6. Montagem: distribua a sopa em dois ramequins ou cumbucas. Cubra os recipientes com a massa folhada, fechando bem as bordas. Recorte o excesso da massa, pincele com a gema e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 minutos, ou até dourar. Retire do forno e sirva quente.
Fonte: Italac. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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