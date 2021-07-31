Aprenda a fazer sopa cremosa de espinafre com massa folhada

Lave o espinafre, coloque em uma panela, tampe e leve ao fogo por cerca de três minutos ou até murchar.

Retire do fogo, passe por um espremedor de batata para drenar o excesso do líquido, pique e reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até murchar.

Junte o espinafre e a farinha de trigo, refogando por mais dois ou três minutos.

Acrescente o leite, o sal e a pimenta-do-reino a gosto e cozinhe mexendo sem parar por mais quatro minutos ou até engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar.

