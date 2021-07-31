Aprenda a fazer sopa cremosa de espinafre com massa folhada

Pensando em servir uma sopinha mas quer impressionar à mesa? Então capriche na apresentação dessa sopa cremosa de espinafre que, coberta com massa folhada, fica crocante e super elegante. O preparo rende duas porções e não leva mais do que 40 minutos.
SOPA CREMOSA DE ESPINAFRE COM MASSA FOLHADA
Rendimento: 2 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 xícara (chá) de leite semidesnatado
- 1 maço de espinafre aferventado e picado
- 4 colheres (sopa) de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 embalagem de massa folhada laminada
- 1 gema para pincelar
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Lave o espinafre, coloque em uma panela, tampe e leve ao fogo por cerca de três minutos ou até murchar.
- Retire do fogo, passe por um espremedor de batata para drenar o excesso do líquido, pique e reserve.
- Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até murchar.
- Junte o espinafre e a farinha de trigo, refogando por mais dois ou três minutos.
- Acrescente o leite, o sal e a pimenta-do-reino a gosto e cozinhe mexendo sem parar por mais quatro minutos ou até engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar.
- Montagem: distribua a sopa em dois ramequins ou cumbucas. Cubra os recipientes com a massa folhada, fechando bem as bordas. Recorte o excesso da massa, pincele com a gema e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 minutos, ou até dourar. Retire do forno e sirva quente.
Fonte: Italac. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.