Problemas com a digestão? Saiba como preparar grãos e sementes

A primeira sugestão de Roberta Larica envolve feijão e água. A ideia é que os grãos durmam de molho, descansem, por uma noite de sono, de oito a doze horas na água. Coloque a quantidade de feijão que será consumida em uma bacia com água mineral, à noite. Ao amanhecer, ou após o intervalo determinado de horas, descarte a água que ficou de molho e cozinhe os grãos usando água nova. Segundo a nutricionista, isso ajuda a diminuir os gases, uma boa estratégia para facilitar a digestão, dando maciez ao grão.