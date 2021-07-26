Problemas com a digestão? Saiba como preparar grãos e sementes

As sementes e os grãos são conhecidos grupos alimentares vantajosos para a nutrição. Fontes de vitaminas do complexo B, de fibras importantes, além de oferecerem magnésio e zinco. Apesar da boa aparência, esses grupos podem trazer desconforto para algumas pessoas na hora da digestão. Isso acontece porque os grãos e sementes também atuam na fermentação e possuem substância com fatores antinutricionais, contribuindo para o relato de gases e distensão abdominal, como explica a especialista a nutricionista Roberta Larica.
De acordo com a comentarista da CBN Vitória, algumas pessoas deixam de consumir grãos e sementes com receio da má digestão.
Os grupos oferecem características importantes para a nutrição, sendo uma boa opção para veganos, por exemplo, mas em entrevista ao jornalista Fábio Botacin durante o Boa Mesa CBN, Roberta reconheceu que substâncias presentes nas cascas são de difícil digestão.
Mesmo com os problemas de digestão, você, leitor, não precisa parar de comer grãos e sementes.
ROBERTA LARICA ENSINA DUAS MANEIRAS DE PREPARAR OS ALIMENTOS
GERMINAÇÃO
A primeira sugestão de Roberta Larica envolve feijão e água. A ideia é que os grãos durmam de molho, descansem, por uma noite de sono, de oito a doze horas na água. Coloque a quantidade de feijão que será consumida em uma bacia com água mineral, à noite. Ao amanhecer, ou após o intervalo determinado de horas, descarte a água que ficou de molho e cozinhe os grãos usando água nova. Segundo a nutricionista, isso ajuda a diminuir os gases, uma boa estratégia para facilitar a digestão, dando maciez ao grão.
A segunda dica é como uma tarefa de casa do tempo da escola: cuidado e paciência. Deixe os grãos num algodão molhado, com possibilidade para uma pequena quantidade de terra. Sete dias é o período para que os brotinhos cresçam ali. Roberta diz que a tática, mais difícil que a primeira, oferece vantagens, como ação anticâncer. Você também pode comprar os grãos já germinados, porém o preço deve ser mais alto que o normal.
A nutricionista aconselha que, caso você adote as mudanças sugeridas e mesmo assim continue sentindo distensão abdominal ou gases, vale a pena consultar um médico e procurar, talvez, uma suplementação de um probiótico.