'Plantão Sisu': 3ª live foca em estratégias com base nas notas parciais

Transmissão ao vivo de parceria de A Gazeta com Gama Pré-Vestibular vai analisar notas de corte parciais e responder, em tempo real, aos relatos e dúvidas enviados pelos estudantes no chat

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:27

O Plantão Sisu chega à sua terceira live nesta quarta-feira (21), dando continuidade à iniciativa de A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular para orientar candidatos que disputam vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A transmissão será realizada das 9h às 10h30 e terá como foco principal a definição de estratégias com base nas notas de corte parciais.

Após duas lives dedicadas a explicar o funcionamento do sistema, a Lei de Cotas e os cuidados com a inscrição, o encontro desta quarta-feira aprofunda a análise dos dados que vêm sendo divulgados diariamente pelo Sisu. Os especialistas vão mostrar como interpretar as notas parciais — atualizadas todos os dias após a meia-noite — e como usar essas notas de forma estratégica para ajustar as opções de curso ao longo do período de inscrições.

Leia mais Sisu 2026: veja a primeira parcial das notas de corte para Ufes e Ifes

Outro destaque é a interação direta com os estudantes. A equipe do Plantão Sisu vai analisar, ao vivo, relatos enviados pelo chat, avaliando situações individuais, tirando dúvidas e sugerindo caminhos possíveis de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a modalidade de concorrência e o comportamento das notas de corte.

As transmissões seguem até sexta-feira (23), acompanhando diariamente o andamento do Sisu 2026. Além das lives, A Gazeta e a Gama Pré-Vestibular continuam divulgando os relatórios com as notas de corte parciais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), para auxiliar os candidatos a acompanhar as tendências e prever possíveis resultados.

No Espírito Santo, o Sisu 2026 oferece 6.450 vagas, sendo 5.007 na Ufes e 1.443 no Ifes. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até sexta-feira (23), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Plantão Sisu

Data : de 19 a 23 de janeiro

: de 19 a 23 de janeiro Horário : das 9h às 10h30

: das 9h às 10h30 Apresentação : Daniela Dan, Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer

: Daniela Dan, Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer Suporte: Nilton Sagrilo e Nunah Souza

