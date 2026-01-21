Deslizamento de rochas interdita parcialmente estrada no interior de Alegre
Após as chuvas registradas desde a tarde de terça-feira (20), um desprendimento de rochas foi registrado durante a noite no km 57 da ES 181, que liga Alegre ao distrito de Anutiba, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil do município, a via segue parcialmente interditada, já que as rochas no local são de grande porte e dificultam a liberação total da pista.
Nesta quarta-feira (21), a Defesa Civil informou que está se deslocando para o trecho para avaliação da situação e adoção das medidas necessárias. Apesar do episódio, o município não registra pessoas desalojadas ou desabrigadas. A prefeitura informou que acionou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para liberação do trecho o quanto antes.