Deslizamento de rochas interdita parcialmente estrada no interior de Alegre

Após as chuvas registradas desde a tarde de terça-feira (20), um desprendimento de rochas foi registrado durante a noite no km 57 da ES 181, que liga Alegre ao distrito de Anutiba, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil do município, a via segue parcialmente interditada, já que as rochas no local são de grande porte e dificultam a liberação total da pista.