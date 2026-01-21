Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: acompanhe a situação das chuvas no ES

CBN Vitória ao vivo: acompanhe a situação das chuvas no ES

No programa desta quarta (21), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:35

No programa CBN Vitória desta quarta-feira (21), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Casa desabou depois de um deslizamento de terra na região de Lagoa Jesuína; menino de 10 anos estava desaparecido desde então

Criança é encontrada morta soterrada após desabamento em Rio Bananal

No programa desta quarta (21), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: acompanhe a situação das chuvas no ES

Via liga o município ao distrito de Anutiba, no Sul do Espírito Santo; incidente ocorreu na noite de terça-feira (20)

Deslizamento de rochas interdita parcialmente estrada no interior de Alegre

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais