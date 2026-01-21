Incêndio destrói casa na Serra; veja vídeo

Uma casa pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (21) no bairro Vista da Serra I, na Serra. O pedreiro José Alexandre da Silva contou para a reportagem da TV Gazeta que dormia no momento do incêndio e não sabe como as chamas começaram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo. Segundo José Alexandre, que morava sozinho no imóvel, a casa foi destruída. A Defesa Civil municipal esteve no local e interditou a residência.

De acordo com apuração da TV Gazeta, após o incêndio, a Defesa Civil identificou outro problema: para a construção da casa, o proprietário retirou parte da encosta sem realizar uma contenção adequada. Em períodos de chuva, a situação pode comprometer não apenas a estrutura do imóvel, mas também a de residências vizinhas.

O órgão ainda vai avaliar se a casa precisará ser demolida. Enquanto isso, José Alexandre foi acolhido pelo irmão, no bairro Feu Rosa, também na Serra.