Pediatra explica riscos físicos e psicológicos de gravidez aos 10 anos

O médico pediatra Rodrigo Aboudib em entrevista à TV Gazeta nesta segunda-feira (17) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Segundo o médico, existem dois grandes riscos: o físico e o psicológico. No primeiro, Aboudib lista uma série de fatores que podem levar à morte tanto da criança quanto do recém-nascido.

Por essa imaturidade, a gente observa uma possibilidade realmente muito grande, primeiro de óbito para esta criança e, segundo, risco de óbito para o recém-nascido. Então, é uma possibilidade grande do que a gente chama de aborto espontâneo, em razão da faixa etária da mãe. Outra possibilidade grande que a gente vê com frequência é o risco de eclâmpsia para a mãe, o aumento da pressão arterial, levando também a possibilidade de óbito. E, eventualmente, ao nascimento, um feto PIG (pequeno para a idade gestacional) e um parto prematuro também. É uma situação bastante trágica, explicou.

DIFICULDADE DE VÍNCULO E DEPRESSÃO PÓS-PARTO

Já no lado psicológico, outros dois fatores são destacados pelo médico: a dificuldade em se criar um vínculo emocional com o filho e a possibilidade do desenvolvimento da depressão pós-parto.

Duas questões chamam a atenção: primeiro, a enorme dificuldade dessa mãe criar um vínculo realmente com o seu filho, e isso levando uma dificuldade do desenvolvimento perfeito, saudável e excelente dessa criança. Segundo, um aumento exponencial do que a gente chama de depressão pós-parto. Então, tanto fisicamente quanto psicologicamente, é um risco para uma faixa etária de 10 anos de idade, destacou.

IMPACTOS APÓS O ABORTO

"É um procedimento que traz uma série de preocupações. Ou seja, uma criança de 10 anos não é para viver uma experiência dessa. Então, é necessário que se faça um acompanhamento cuidadoso que, com certeza, os colegas do Nordeste poderão fazê-lo. É fundamental que a gente fique atento, que acompanhe essa criança. E a questão principal agora é o cuidado, o suporte psicológico que a sociedade precisa dar a essa criança. Ela seguramente necessitará de um enorme apoio" Rodrigo Aboudib - Médico

CRIANÇA ENGRAVIDA A PARTIR DE QUAL IDADE? Em contato com a reportagem de A Gazeta, o especialista falou também sobre a possibilidade de gravidez na infância, que se dá após a primeira menstruação, chamada de menarca. Segundo Aboudib, isso varia de criança para criança e varia entre os 9, 10, 11 e 12 anos. No entanto, o médico afirma que isso não quer dizer que a menina está completamente pronta, pelo contrário.

Por exemplo, ela tem a primeira menstruação e a menstruação é uma coisa que vem a cada 28, 30 dias. O ciclo se dá nesse período. Só que, às vezes, nesse primeiro ano, por exemplo, se ela menstruou hoje, às vezes, no próximo mês, ela não menstrua, às vezes, não menstrua no outro de novo, ou menstrua no quarto mês. Então, durante um ano e meio, esse ciclo é irregular. Ela não tem a regularidade do ciclo de uma mulher adulta já, ou com 18 e 19 anos, que tem uma regularidade. E complementou, citando o caso da menina de 10 anos:

O que aconteceu com nessa menina? Ela menstruou, então teoricamente pelo fato de ter menstruado ela já teria condições, mas é um processo que ainda vai se dar de forma gradual, em razão da maturação de todo esse sistema produtivo dela. Em que momento ela pode? Assim que menstruar a primeira vez, teoricamente, pode. Mas será uma gravidez de enorme risco, em razão desse processo não estar de todo maduro, ele estar em maturação, concluiu.