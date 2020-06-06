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Pandemia

Ocupação de leitos de UTI cai, mas índice ainda é crítico no ES

A última atualização do Painel Covid-19 da Sesa informou que 484 dos 570 leitos de UTI no Estado estão ocupados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 21:43

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 21:43

Governo libera 60 leitos de UTI para tratamento do novo coronavirus no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
Taxa de ocupação de UTIs no Estado diminuiu após bater recorde, mas ainda preocupa Crédito: Divulgação / Governo do ES
Após bater recorde nesta quinta-feira (4) e atingir 85,14%, o índice de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apresentou leve redução no Espírito Santo, segundo dados atualizados do Painel Covid-19. De acordo com a ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dos 570 leitos de UTI em funcionamento no Estado para o tratamento de pacientes com coronavírus, 484 estão em uso, o que representa 84,91% de ocupação.
Até a quinta-feira, o Painel Covid-19 mostrava que eram 572 leitos disponíveis no Estado e o governador Renato Casagrande também citou o mesmo número em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5). A Sesa informou que a mudança no número  para os atuais 570  ocorre por conta de possíveis manutenções em leitos e, por isso, estes não entraram na contabilidade da secretaria nesta sexta-feira.
A Região Metropolitana também teve uma diminuição do índice de utlização de UTIs, mas ainda registra a maior taxa de ocupação entre as demais regiões, com 363 dos 412 leitos de UTI em uso. Isso significa um percentual de 88,11% dos leitos ocupados. Segundo a atualização de quinta-feira (4), eram 90% dos leitos ocupados. O Governo do Estado delimitou o percentual de 91% como limite para a implementação do lockdown no Espírito Santo.
A atualização do Painel Covid-19 informou também que o Espírito Santo bateu recorde de mortes e confirmação de casos: foram 53 óbitos e 1.586 novos casos registrados nas últimas 24 horas.

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