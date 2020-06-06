Ocupação de leitos de UTI cai, mas índice ainda é crítico no ES

Após bater recorde nesta quinta-feira (4) e atingir 85,14%, o índice de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apresentou leve redução no Espírito Santo, segundo dados atualizados do Painel Covid-19. De acordo com a ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dos 570 leitos de UTI em funcionamento no Estado para o tratamento de pacientes com coronavírus, 484 estão em uso, o que representa 84,91% de ocupação.
Até a quinta-feira, o Painel Covid-19 mostrava que eram 572 leitos disponíveis no Estado e o governador Renato Casagrande também citou o mesmo número em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5). A Sesa informou que a mudança no número para os atuais 570 ocorre por conta de possíveis manutenções em leitos e, por isso, estes não entraram na contabilidade da secretaria nesta sexta-feira.
A Região Metropolitana também teve uma diminuição do índice de utlização de UTIs, mas ainda registra a maior taxa de ocupação entre as demais regiões, com 363 dos 412 leitos de UTI em uso. Isso significa um percentual de 88,11% dos leitos ocupados. Segundo a atualização de quinta-feira (4), eram 90% dos leitos ocupados. O Governo do Estado delimitou o percentual de 91% como limite para a implementação do lockdown no Espírito Santo.
A atualização do Painel Covid-19 informou também que o Espírito Santo bateu recorde de mortes e confirmação de casos: foram 53 óbitos e 1.586 novos casos registrados nas últimas 24 horas.