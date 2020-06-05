Vitória, Vila Velha e Serra registram mais de 3 mil casos de Covid-19

Vista aérea dos prédios da Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Edson Chagas/Arquivo Rede Gazeta

Três municípios da Região Metropolitana de Vitória ultrapassaram nesta sexta-feira (05) a marca de mais de três mil casos confirmados de pacientes contaminados pelo novo coronavírus . Juntos, Vila Velha, Serra e Vitória reúnem mais da metade de todos os registros do Espírito Santo.

A atualização do Painel Covid-19, do governo do Estado, aponta que Vila Velha é a cidade que lidera com o maior número de casos: 3.241, seguida por Vitória (3.233) e por Serra (3.205). Juntas, chegam a 9.679 pacientes que testaram positivo para a Covid-19.

Este total corresponde a 52,38% do total de casos confirmados no Espírito Santo, que é de 18.480.

No levantamento de óbitos, a Serra continua liderando com 193 mortes. Vila Velha aparece na segunda colocação, com 142, seguida por Cariacica (130) e Vitória (121).

BAIRROS

Em Vila Velha, o bairro que lidera o número de casos é a Praia da Costa com 393 registros, seguida por Itapuã, com 280, e Praia de Itaparica, com 214.

Em Vitória, o bairro de Jardim Camburi mantém a liderança dos que possuem mais casos com a doença: são 428. Está bem a frente do segundo colocado, Praia do Canto, com 242; e Jardim da Penha, com 232.