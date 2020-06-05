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Pandemia no ES

Vitória, Vila Velha e Serra registram mais de 3 mil casos de Covid-19

Juntas,  cidades reúnem mais da metade de todos os registros de pacientes contaminados pelo coronavírus do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 20:30

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 20:30

Vista aérea dos prédios da Praia da Costa, Vila Velha
Vista aérea dos prédios da Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Edson Chagas/Arquivo Rede Gazeta
Três municípios da Região Metropolitana de Vitória ultrapassaram nesta sexta-feira (05) a marca de mais de três mil casos confirmados de pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Juntos, Vila Velha, Serra e Vitória reúnem mais da metade de todos os registros do Espírito Santo.
A atualização do Painel Covid-19, do governo do Estado, aponta que Vila Velha é a cidade que lidera com o maior número de casos: 3.241, seguida por Vitória (3.233) e por Serra (3.205). Juntas, chegam a 9.679 pacientes que testaram positivo para a Covid-19.
Este total corresponde a 52,38% do total de casos confirmados no Espírito Santo, que é de 18.480.
No levantamento de óbitos, a Serra continua liderando com 193 mortes. Vila Velha aparece na segunda colocação, com 142, seguida por Cariacica (130) e Vitória (121). 

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BAIRROS

Em Vila Velha, o bairro que lidera o número de casos é a Praia da Costa com 393 registros, seguida por Itapuã, com 280, e Praia de Itaparica, com 214.
Em Vitória, o bairro de Jardim Camburi mantém a liderança dos que possuem mais casos com a doença: são 428.  Está bem a frente do segundo colocado, Praia do Canto, com 242; e Jardim da Penha, com 232.
Já na Serra, o bairro com mais casos é Morada de Laranjeiras, com 161, seguida por Colina de Laranjeiras, 156, e Feu Rosa, 142.

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