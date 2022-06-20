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Perigo ou poluição?

O que são os fios soltos ou pendurados nos postes da Grande Vitória?

Eles estão em toda a cidade, pendurados, soltos, embolados nos postes ou próximo a eles; em Vila Velha, até uma CPI foi instaurada para investigar a questão

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 08:18

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 jun 2022 às 08:18
Fios enrolados em poste na Avenida Leitão Da Silva, em Vitória
Fios enrolados em poste na Avenida Leitão Da Silva, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Em uma simples caminhada pelas ruas da Grande Vitória é possível perceber uma série de fios pendendo soltos, embolados nos postes ou próximo a eles. A poluição visual, por si só, já chama a atenção. Mas o que são esses fios? Eles oferecem risco à vida das pessoas? Em Vila Velha, até uma CPI foi instaurada para investigar a questão.
Um dos locais onde a cena é recorrente é a Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Entretanto, o problema não está apenas lá. O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros flagrou a mesma situação em outro pontos da Capital, como na rua Hélio Marconi, em Bento Ferreira, e Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia.
Questionada se há energia correndo ali e se os fios destes locais oferecem algum perigo, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou, em nota, que a responsabilidade pelo recolhimento dos fios soltos é da EDP/Escelsa em todas as situações citadas e que os fios em questão são de comunicação (internet e TV a cabo) e não de energia elétrica.

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“O órgão informa, ainda, que os fios não oferecem risco de vida e devem ser recolhidos pela concessionária de distribuição de energia elétrica, que é dona do poste e aluga para as empresas de telecomunicação. Quando a Setran identifica a situação notifica a concessionária para fazer o recolhimento.”
Embora a prefeitura responsabilize a concessionária de energia, a EDP, por sua vez, diz que a culpa dos fios soltos é das empresas de telecomunicação.

Fios soltos na Grande Vitória: há risco?

Em nota, a empresa disse que “os cabeamentos mencionados pertencem e são de responsabilidade de uma empresa de telecomunicação. E, são as próprias empresas quem respondem pela operação e manutenção dos seus equipamentos.”
A concessionária destacou, porém, que reforçará junto à empresa responsável a necessidade de reparo dos fios o mais rápido possível.
Fios expostos na Avenida Gil Veloso, em Vila Velha
Fios expostos na Avenida Gil Veloso, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

VILA VELHA INSTAUROU CPI

Não se trata de um problema exclusivo da Capital. Em Vila Velha, por exemplo, a Câmara dos Vereadores chegou a instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para averiguar o excesso de fios nos postes de energia elétrica do município.
“Devido às condições que se encontram a situação dos fios nas calçadas e postes de Vila Velha, sobretudo na colocação dos cabos pelas operadoras e da provável falta de fiscalização da concessionária, a população encontra-se insatisfeita e, por isso, se multiplicam diversas reclamações, fato esse que foi necessária a instauração da CPI pelo Parlamento Municipal”, informou a Câmara.

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A Casa ressaltou ainda que é difícil distinguir os fios e cabos emaranhados e entrelaçados pelos postes, e disse que nem sempre é possível saber se eles são oriundos da rede elétrica ou dos serviços de telecomunicação.
“A finalidade da CPI é discutir soluções, identificar responsabilidades, acolher as sugestões e reclamações dos contribuintes, para que seja realizado o ordenamento da fiação nos postes, trazendo maior segurança e qualidade de vida para os cidadãos vilavelhenses, diminuindo assim os riscos dos fios expostos.”

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